Linee guida sono in costante evoluzione e sono state sviluppate in collaborazione con i piloti e con i team, la versione più recente risale all'incontro tenutosi in occasione del GP del Qatar 2024. Di seguito le parole di George Russell, pilota della Mercedes e direttore del GPDA. "Una maggiore trasparenza nella governance del nostro sport è una questione importante e questo è un passo utile in quella direzione. Speriamo che sarà vantaggioso per lo sport fornire ai media e ai fan una comprensione più chiara delle regole di ingaggio quando corriamo in pista, e per aiutarli a comprendere come i commissari raggiungono le loro decisioni".