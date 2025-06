Verstappen è in Austria senza il suo ingengnere di pista, Gianpiero Lambiase. Il tecnico, assente per questo GP per motivi personali, non sarà al fianco dell'olandese per la prima volta dal 2016. Un'assenza significativa ma già rimpiazzata: al suo posto c'è Simon Rennie che, al momento, è a capo del gruppo che lavora sul simulatore. Si tratta di una figura nota in Red Bull ma non solo. Il tecnico ha iniziato nel 2004 con la Renault, divenendo poi ingegnere di pista per Fernando Alonso, Robert Kubita e Kimi Raikkonen. Nel 2013 è passato in Red Bull lavorando con Mark Webber e con Daniel Ricciardo.