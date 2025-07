Introduzione

La Formula 1 ha pubblicato nella giornata di oggi, martedì 1° luglio, i risultati del "Global Survey" condotto una volta ogni quattro anni, utile a comprendere le tendenze che caratterizzano la propria fanbase. Alla ricerca hanno partecipato più di 100.000 rispondenti da tutto il mondo e, tra i principali risultati, è emerso come i fan stanno via via diventando più giovani, l'interesse delle donne è più alto che mai così come a crescere è stato il ruolo giocato dal mercato degli Stati Uniti. Di seguito tutti i dettagli. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

