Perché Max Verstappen vuole (o deve) andare in Mercedes. E perché no

Tutto fatto per Verstappen in Mercedes? No! Ma la trattativa c'è e le parti sono vicine. Cosa manca per l'ufficialità? Perché in Mercedes non tutti sono d'accordo per il suo arrivo? E cosa comporterebbe l'arrivo di Super Max nel team tedesco? E, ancora, per Antonelli sarebbe una buona notizia? Carlo Vanzini analizza a 360° la notizia del momento per Sky Sport Insider