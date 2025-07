Introduzione

Sarà una casualità, eppure il GP di Gran Bretagna si disputerà il 6 luglio, lo stesso giorno in cui Lewis Hamilton ha conquistato il primo successo in casa con McLaren prima e Mercedes poi. Dopo l'inizio di stagione complicato e la reazione vista in Austria, a Silverstone Sir Lewis è stato uno dei protagonisti sin dal primo giro del venerdì. E chissà che ancora una volta possa confermare questo trend...Tutto il weekend della F1 è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP SILVERSTONE: QUALIFICHE LIVE