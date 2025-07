Si va verso la dodicesima gara della stagione, ultima della prima parte del campionato 2025. Il meteo ha condizionato le Feature Race delle categorie propedeutiche e il meteo resta un'incognita anche per la F1. Verstappen dalla pole, poi le McLaren. Ma abbiamo visto una Ferrari in palla e le Rosse non molleranno. Il GP alle 16 live su Sky e in streaming su NOW



