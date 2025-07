A Spa la pioggia ha creato uno dei dilemmi più difficili: partire subito o aspettare? Dare priorità all'integrità sportiva o preservare la sicurezza dei piloti? La direzione di gara ha scelto la seconda, rinviando il via della gara tra mille polemiche. Ma quali sono gli aspetti più importanti da tenere in considerazione in una situazione del genere? Come si deve prendere una decisione simile? Cosa è più importante salvaguardare?