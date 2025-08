Introduzione

La pole è importante, ma non sempre decisiva su tutti i circuirti. All'Hungaroring, dove davanti a tutti scatta Leclerc, quasi due terzi delle vittorie sono arrivate dalla prima fila: 16 successi dalla pole e 8 dalla seconda posizione. Ma non sono mancate le imprese dalle retrovie: 4 vittorie dalla seconda fila in giù. Andiamo a vedere quando è successo e chi sono stati i protagonisti



GRIGLIA DI PARTENZA - ULTIME NEWS