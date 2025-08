Introduzione

Leclerc è il quinto poleman della stagione, oggi scatterà davanti a tutti all'Hungaroring. In prima fila anche Piastri, che in 12 occasioni su 14 è sempre andato a podio partendo da questa posizione in griglia. Qui l'analisi dell'intero schieramento. Il GP alle 15 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: ULTIME NEWS