Introduzione

Brasiliano classe 2005, Rafael Camara è il nuovo campione della Formula 3: tutto deciso dopo la Feature Race in Ungheria e con un weekend di anticipo rispetto alla fine della stagione. Pilota della Ferrari Driver Academy, il trionfo è arrivato con il team italiano Trident. Qui la sua carriera e la sua stagione. Oggi la F1 corre alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

