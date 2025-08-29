Esplora tutte le offerte Sky
La pole position è importante, ma non è sempre decisiva su tutti i circuirti. L'Olanda ne è un esempio: sono 26 su 34 le gare vinte dalle prime due posizioni in griglia. Andiamo a vedere quando è successo e chi sono stati i protagonisti nel corso della storia del Mondiale. La Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
 

DUE VITTORIE DALLA 10° POSIZIONE IN GRIGLIA

  • L'ultima di Niki Lauda nel 1985 

UNA VITTORIA DALL'8° POSIZIONE

  • Jim Clark nel 1967

DUE VITTORIE DALL 5° POSIZIONE

  • L'ultima di Nelson Piquet nel 1980

DUE VITTORIE DALLA 4° POSIZIONE

  • L'ultima di Didier Pironi nel 1982

UNA VITTORIA DALLA 3° POSIZIONE

  • James Hunt nel 1975

DIECI VITTORIE dalla 2° POSIZIONE

  • L'ultima di Alan Jones nel 1979

QUINDICI VITTORIE DALLA POLE

  • L'ultima di Lando Norris nel 2024 

