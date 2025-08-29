Introduzione

La pole position è importante, ma non è sempre decisiva su tutti i circuirti. L'Olanda ne è un esempio: sono 26 su 34 le gare vinte dalle prime due posizioni in griglia. Andiamo a vedere quando è successo e chi sono stati i protagonisti nel corso della storia del Mondiale. La Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV