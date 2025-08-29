F1, GP Olanda: quanto conta la pole a Zandvoort. Le STATISTICHELE STATISTICHE
Introduzione
La pole position è importante, ma non è sempre decisiva su tutti i circuirti. L'Olanda ne è un esempio: sono 26 su 34 le gare vinte dalle prime due posizioni in griglia. Andiamo a vedere quando è successo e chi sono stati i protagonisti nel corso della storia del Mondiale. La Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
DUE VITTORIE DALLA 10° POSIZIONE IN GRIGLIA
- L'ultima di Niki Lauda nel 1985
UNA VITTORIA DALL'8° POSIZIONE
- Jim Clark nel 1967
DUE VITTORIE DALL 5° POSIZIONE
- L'ultima di Nelson Piquet nel 1980
DUE VITTORIE DALLA 4° POSIZIONE
- L'ultima di Didier Pironi nel 1982
UNA VITTORIA DALLA 3° POSIZIONE
- James Hunt nel 1975
DIECI VITTORIE dalla 2° POSIZIONE
- L'ultima di Alan Jones nel 1979
QUINDICI VITTORIE DALLA POLE
- L'ultima di Lando Norris nel 2024
