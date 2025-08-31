- 1.O. Piastri
- 2.L. Norris
- 3.M. Verstappen
Formula 1, GP Olanda: la diretta live da Zandvoort
In pista per la quindicesima prova del Mondiale 2025. Nella terra 'orange' di Max Verstappen (terzo in griglia) al via sarà battaglia tra le McLaren 'papaya' del poleman Piastri e Norris. La Ferrari scattano con il sesto tempo di Leclerc e il settimo di Hamilton. Il GP d'Olanda è live oggi su Sky e in streaming su NOW
La sorpresa Hadjar il primo ad andare in pista: scatta 4° oggi
Azione in pista! Via al riscaldamento sul tracciato di Zandvoort
Amici di Sky, appassionati di F1, è il giorno del GP d'Olanda. È il round da dove il Mondiale riparte dopo la sosta estiva: qui la diretta giro dopo giro con il monitor dei tempi, mentre in tv è come sempre tutto LIVE su Sky Sport F1 (canale 207). Andiamo, è il momento di scendere in pista con #SkyMotori!
CHE HADJAR! Con l'italiano Kimi Antonelli, primo in classifica tra i rookie del Mondiale 2025, c'è anche un altro giovane che per costanza si sta mettendo in luce. E' Isack Hadjar della Racing Bulls, che in Olanda parte con il quarto tempo in griglia. Eppure la sua avventura era cominciata tra le lacrime: analizizamo qui la sua stagione. IL SUO ANDAMENTO
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Olanda settentrionale
- Capienza: 105.000
- Lunghezza: 4.259 m
- Curve: 14
- Giri del GP: 72
A CASA DI VERSTAPPEN. La grande passione per il quattro volte campione del mondo non viene meno anche in una stagione difficile per il pilota della Red Bull. A Zandvoort, suo GP di casa, tifosi in delirio per Max. GUARDA LE FOTO
Questo sarà il 35° Gran Premio d'Olanda valido per il Mondiale di Formula 1, il 5° dal rientro in calendario nel 2021 dopo un’assenza cominciata nel 1986. Il rientro era previsto per il 3 maggio 2020, ma, dopo una serie di rinvii, fu cancellato il 28 maggio 2020 a causa della pandemia. Il GP d’Olanda si è sempre disputato sul circuito di Zandvoort.
Zandvoort ha visto 21 vincitori diversi in 34 edizioni.
Il team plurivittorioso a Zandvoort è la Ferrari, con 8 successi dal 1952 al 1983, segue la Lotus a 6 e la McLaren a 4.
Piastri scatta davanti oggi: Tutti e 4 i GP corsi qui a Zandvoort dal 2021 in poi sono stati vinti dalla pole
Questo può diventare il primo circuito in cui Norris vince 2 volte. Finora ha registrato le sue prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi. Per contro, se vince Piastri, eguaglierà Norris, con le prime 9 vittorie in 9 circuiti diversi.
METEO. Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.
L'ultimo GP d’Olanda con la pioggia è quello del ‘23, altrimenti bisogna andare al 1975 (la prima vittoria di James Hunt in F1). Nel 2023 Q1 e Q2 bagnate, ma Q3 con gomme da asciutto.
Così sono andate le qualifiche di ieri: gli HIGHLIGHTS
Colpo da campione di Oscar Piastri, che si prende la pole a Zandvoort, la quindicesima del Mondiale 2025. L'australiano della McLaren precede il compagno Norris, poi Verstappen e il sorprendente Hadjar. Quinto Russell, poi le due Ferrari di Leclerc (6°) e Hamilton (7°). Antonelli scatterà 11°. Ancora a muro Stroll, che partirà ultimo. L'ANALISI DELLA GRIGLIA
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Zandvoort con le McLaren di Lando e Piastri a occupare i primi due posti. Poi Stroll, Alonso, Albon e il padrone di casa Verstappen. Indietro le Ferrari, con Leclerc quattordicesimo e Hamilton quindicesimo, ma buon long run nel finale. Nella ghiaia Antonelli, FP1 per lui terminate dopo pochi minuti dal via.
SECONDE LIBERE. Norris chiude entrambe le libere di Zandvoort con il miglior tempo: 1:09.890 nelle FP2 per il pilota della McLaren che in classifica continua a inseguire il compagno di squadra e leader del campionato Piastri. Secondo Alonso, terza l'altra Papaya dell'australiano. Hamilton sesto, ottavo Leclerc.
TERZE LIBERE. Lando centra il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di prove a Zandvoort: chiude in in 1:08.972, migliorando il tempo della pole (sua) 2024. Poi l'altra Papaya di Piastri e la Mercedes di Russell. Sainz quarto, Verstappen quinto. Ferrari: sesto Leclerc, quattordicesimo Hamilton. Solo diciassetesimo Antonelli.
L'appuntamento per il GP d'Italia a Monza: segna in agenda il 3 settembre!
La settimana del GP d'Italia a Monza si prepara a entrare nel vivo! Appuntamento speciale con i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%', in programma alle 19.30. Un'occasione per vivere l'atmosfera del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. Per chi non potrà essere presente, nessun problema: l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)!
IL TRACCIATO. Costruito vicinissimo al mare, il circuito, molto apprezzato dai piloti, ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. QUI LE CARATTERISTICHE
Pirelli, 500 GP: le gomme per la gara di Zandvoort
Per la gara in Olanda la Pirelli (al suo GP numero 500) ha selezionato uno step di mescole più morbido rispetto allo scorso anno. A disposizione dei team ci saranno infatti la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft mentre la terna del 2024 era composta da C1, C2 e C3.
Le previsioni meteo per il GP d'Olanda
Tempo 'misto' con alta probabilità di rovesci passeggeri ma anche intervalli soleggiati: previsti 2-5 mm di pioggia. Ventoso con forte vento da sud-ovest. GARA: 20°C. Temperatura massima: 20°C.
