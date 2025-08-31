Introduzione

Quinta pole position in carriera per Oscar Piastri, che è anche il 4° poleman diverso negli ultimi 4 gran premi. Verstappen, terzo al via, per ora non è 'profeta in patria': manca la prima fila nella gara di casa per la prima volta. Sorpresa Hadjar, in seconda fila con la Racing Bulls. Andiamo ad analizzare tutto lo schieramento di partenza di Zandvoort. Il GP oggi live alle 15 su Sky e in streaming su NOW



di Michele Merlino



F1, GP OLANDA: LE ULTIME NEWS