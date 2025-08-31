F1, GP Olanda: l'analisi della griglia di partenza a ZandvoortZANDVOORT
Introduzione
Quinta pole position in carriera per Oscar Piastri, che è anche il 4° poleman diverso negli ultimi 4 gran premi. Verstappen, terzo al via, per ora non è 'profeta in patria': manca la prima fila nella gara di casa per la prima volta. Sorpresa Hadjar, in seconda fila con la Racing Bulls. Andiamo ad analizzare tutto lo schieramento di partenza di Zandvoort. Il GP oggi live alle 15 su Sky e in streaming su NOW
di Michele Merlino
F1, GP OLANDA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
PRIMA FILA - 1) OSCAR PIASTRI (McLaren) pole position in 1:08.662
- 5^ pole in carriera (5^ quest'anno, 1^ nel GP di Olanda) eguaglia Chris Amon, Giuseppe Farina, Clay Regazzoni, Keke Rosberg, Patrick Tambay al 50°
- posto di tutti i tempi.
- 40^ pole per l’Australia.
- 23° poleman in 35 qualifiche disputate a Zandvoort.
- 16^ prima fila in carriera (10^ quest'anno, 4^ consecutiva).
- Per la prima volta infila 4 prime file consecutive in carriera.
- Per la prima volta batte Norris in qualifica a Zandvoort.
- Mai a podio (a podio in 16 circuiti finora) e mai davanti a Norris in gara a Zandvoort.
- Piastri è il 4° poleman diverso negli ultimi 4 GP
2) LANDO NORRIS (McLaren)
- 23^ prima fila in carriera (8^ quest'anno, 3^ nel GP di Olanda) eguaglia Denny Hulme, Jacques Villeneuve al 38° posto di tutti i tempi.Per la prima volta viene battuto da un compagno di squadra in qualifica a Zandvoort (lo stesso era successo all’Hungaroring).
- 12 millesimi: il vantaggio più esiguo per una pole a Zandvoort nell’era del cronometraggio elettronico (dal 1982). Nel 1959 e 1961 qui al primo e secondo in griglia fu attribuito lo stesso tempo.
SECONDA FILA - 3) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)
- Per la prima volta manca la prima fila nel GP di casa.
- 5-0 contro i compagni di team in qualifica a Zandvoort e finora 4-0 in gara.
- 4 GP di fila senza podi per la prima volta da Brasile ‘17-Baku ‘18 (6).
4) ISACK HADJAR (RB Team)
- 20 anni 11 mesi 2 giorni: il più giovane francese della storia a qualificarsi nei primi 4. Record precedente: Esteban Ocon, 3° a Monza 2017 a 20 anni 11
- mesi 17 giorni.
- Seconda volta con una Racing Bulls nei primi 4 in griglia dopo il 3° posto di Tsunoda sul bagnato in Brasile l’anno scorso.
- Nei primi 4 in qualifica al 15° GP in carriera. Quest’anno Kimi Antonelli ci è riuscito al 6° (3° in griglia a Miami).
TERZA FILA - 5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
- 14-1 in qualifica contro Antonelli.
- Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco.
6) CHARLES LECLERC (Ferrari)
- 6° in griglia come un anno fa.
- La prima Ferrari a 678 millesimi dalla pole. L’anno scorso qui il gap era stato di 909 millesimi.
QUARTA FILA - 7) LEWIS HAMILTON (Ferrari)
- 0-3 contro i compagni di team nelle sue ultime 3 qualifiche a Zandvoort.
- Sta vivendo il suo digiuno più lungo di pole: 50 GP.
- Sta vivendo il suo digiuno più lungo di podi: 16 GP.
8) LIAM LAWSON (RB Team)
- Per la prima volta in carriera infila 3 top-10 in griglia consecutive.
QUINTA FILA - 9) CARLOS SAINZ (Williams)
- Non approdava in Q3 da Emilia-Romagna '25 (7 GP).
10) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
- 27-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi.
SESTA FILA - 11) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
- 1-14 in qualifica contro Russell.
- 0-14 in gara contro Russell.
12) YUKI TSUNODA (Red Bull)
- 102 i GP finora disputati dal giapponese in F1
SETTIMA FILA - 13) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
- 14 i GP finora disputati dal brasiliano in F1
14) PIERRE GASLY (Alpine)
- 167 GP, 1 prima fila, 1 vittoria, 5 podi
OTTAVA FILA - 15) ALEX ALBON (Williams)
- 118 GP, 2 podi
16) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
- 16 GP
NONA FILA - 17) NICO HULKENBERG (Kick Sauber)
- 241 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podio
18) ESTEBAN OCON (Haas)
- 170 GP, 1 vitoria, 4 podi
DECIMA FILA - 19) OLIVER BEARMAN (Haas)
- 17 GP
20) LANCE STROLL (Aston Martin)
- 179 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi
