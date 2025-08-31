F1, prima stagione di Isack Hadjar da titolare: l'andamento del rookie della Racing BullsLA STORIA
Introduzione
Con l'italiano Kimi Antonelli, primo in classifica tra i rookie del Mondiale 2025, c'è anche un altro giovane che per costanza si sta mettendo in luce. E' Isack Hadjar della Racing Bulls, che in Olanda parte con il quarto tempo in griglia. Eppure la sua avventura era cominciata tra le lacrime: analizizamo qui la sua stagione. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
ISACK HADJAR STUPISCE: SCATTA QUARTO IN OLANDA
- 20 anni 11 mesi 2 giorni: il più giovane francese della storia a qualificarsi nei primi 4. Record precedente: Esteban Ocon, 3° a Monza 2017 a 20 anni 11 mesi 17 giorni.
- Seconda volta con una Racing Bulls nei primi 4 in griglia dopo il 3° posto di Tsunoda sul bagnato in Brasile l’anno scorso.
- Nei primi 4 in qualifica al 15° GP in carriera. Quest’anno Kimi Antonelli ci è riuscito al 6° (3° in griglia a Miami).
L'ARRIVO IN FORMULA 1
- Il pilota francese naturalizzato algerino prende il posto in Racing Bulls (VCARB) lasciato da Liam Lawson promosso in Red Bull. Il 20enne Hadjar, che ha chiuso al secondo posto il campionato di Formula 2 (con Campos Racing), diventa così il nuovo compagno di squadra di Yuki Tsunoda e va ad alimentare la 'linea verde' presente sulla griglia di partenza del prossimo Mondiale. Hadjar, che nel 2022 era entrato a far parte del programma giovani di Red Bull, nell'ultima stagione ha svolto anche il ruolo di pilota di riserva dei due team. Nel corso della stagione, con i cambi in Red Bull, si ritrova Lawson come compagno di squadra.
COSI' LO HA ANNUNCIATO LA RACING BULLS
- "Quella di Isack è la traiettoria che dà continuità alla parabola di crescita degli ultimi anni, con grandi vittorie su grandi circuiti tradizionali di Gran Premi tra cui Imola, Spa-Francorchamps e Silverstone", si legge nel comunicato ufficiale con cui la Visa Cash App RB ha annunciato a suo tempo l'ingaggio del giovane pilota.
LA STAGIONE IN NUMERI
Quarto nella griglia della gara di Zandvoort, Hadjar finora ha ottenuto 22 punti che gli sono valsi il 13° posto nella classifica piloti.
- 746 giri percorsi
- 3 713 km percorsi
- 1 ritiro
- Media di 1,69 pt a GP
- Miglior risultato: 6° a Monaco
MA TUTTO ERA COMINCIATO TRA LE LACRIME...
- Eppure l'avventura in F1 di Hadjar non era però cominciata bene. Anzi, il suo debutto era finito tra le lacrime. A Melbourne il rookie di casa Racing Bulls costretto al ritiro dopo perde il controllo della sua monoposto nel corso del giro di ricognizione. Disperiato, non trattine il pianto. Il primo a consolarlo sulla via dei box è Anthony Hamilton, papà di Sir Lewis, da sempre l'idolo del giovane francese
LA CARRIERA DI HADJAR
- Nel 2019 partecipa al Campionato francese di Formula 4.
- Nel 2020 ha debuttato nella stessa categoria ma negli Emirati Arabi e proseguendo nella formula francese (terzo)
- Nel 2021 ha partecipato ai primi tre round della Formula 3 asiatica (team Evans GP); gareggia anche nella Formula 3 europea regionale (R-ace GP). Conquista il suo primo podio con un terzo posto a Barcellona.
- Nel 2022, ha preso parte alla Formula Regional Asia (Hitech Grand Prix), poi l'esordio in Formula 3 (l'anno prima aveva partecipato ai test collettivi).
- Nel 2022, a gennaio, la conferma del team Hitech per la stagione.
- Nel 2023 resta con Hitech Grand Prix ma sale in Formula 2. E' l'anno in cui ha corso anche il GP di Macao (in questo caso tornando a guidare una Formula 3).
- Nel 2024 altro campionato in Formula 2 ma con Campos Racing
- Nel 2025 in F1 con la Racing Bulls
