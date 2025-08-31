Introduzione

Con l'italiano Kimi Antonelli, primo in classifica tra i rookie del Mondiale 2025, c'è anche un altro giovane che per costanza si sta mettendo in luce. E' Isack Hadjar della Racing Bulls, che in Olanda parte con il quarto tempo in griglia. Eppure la sua avventura era cominciata tra le lacrime: analizizamo qui la sua stagione. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW



