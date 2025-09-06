Oggi si assegna la pole position per il GP d'Italia (ore 16 LIVE su Sky). Prima di scoprire attraverso le statistiche quanto sia importante qui centrare il migliore tempo per assicurarsi la vittoria, ricordiamo che c'è anche un dato molto particolare. Una sorta di 'maledizione': 5 poleman diversi a Monza nelle ultime 5 edizioni e nessuno di loro ha vinto il GP. Si tratta di Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris. Verrà confermato o smentito il dato questa volta?