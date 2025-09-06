F1, GP Italia: l'importanza della pole a Monza e... una 'maledizione'gp italia
Quanto conta la pole a Monza e una... 'maledizione'
Oggi si assegna la pole position per il GP d'Italia (ore 16 LIVE su Sky). Prima di scoprire attraverso le statistiche quanto sia importante qui centrare il migliore tempo per assicurarsi la vittoria, ricordiamo che c'è anche un dato molto particolare. Una sorta di 'maledizione': 5 poleman diversi a Monza nelle ultime 5 edizioni e nessuno di loro ha vinto il GP. Si tratta di Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris. Verrà confermato o smentito il dato questa volta?
Partire indietro qui penalizza
Vista la natura del tracciato, ci sono poche sorprese: partire indietro penalizza parecchio in termini di tempo. 51 vittorie su 74 (68%, più di due su tre) sono giunte dalle prime tre posizioni in griglia.
25 vittorie dalla prima posizione in griglia
- L'ultima di Leclerc nel 2019
14 vittorie dalla seconda posizione in griglia
- L'ultima volta con Verstappen nel 2023
12 vittorie dalla terza posizione in griglia
- L'ultima volta con Hamilton nel 2028
8 vittorie dalla quarta posizione in griglia
- L'ultima volta con Leclerc nel 2024
2 vittorie dalla quinta posizione in griglia
- L'ultima di Barrichello nel 2009
5 vittorie dalla sesta posizione in griglia
- L'ultima volta con Coulthard nel 1997
3 vittorie dalla settima posizione in griglia
- L'ultima con Verstappen nel 2022
2 vittorie dall'ottava posizione in griglia
- L'ultima colta con Herbert nel 1995
1 vittoria dalla nona posizione in griglia
- Nel 1967 con Surtees
1 vittoria dalla decima posizione
- Nel 2020 con Gasly
1 vittoria dall'undicesima posizione in griglia
- Nel 1971 con Gethin