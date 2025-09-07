CLASSIFICA LIVE: NOR, PIA, VER
In pista a Monza per una delle gare più attese dell'intera stagione di F1. Norris in testa davanti a Piastri e Verstappen, che ha già effettuato la sosta ai box. Leclerc 4° (con pit-stop), poi Russell e Hamilton. Nono Antonelli. Ritiro per Alonso: problema tecnico all'Aston Martin. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
Giro 45 di 55. Si marcano a vicenda le due McLaren, per ora proseguono senza sosta e Norris è al comando davanti a Piastri.
Giro 44 di 53. 8.1 il gap di Verstappen dal terzo posto di Piastri. Le McLaren, non si sono ancora fermate: girano dal via con la gomma gialla
FIA: NOTATO EPISODIO TRA SAINZ E BEARMAN
Giro 43 di 53: 1:21.3 il nuovo giro veloce di Versatppen
Poco fa un contatto tra Sainz e Bearman
Giro 41 di 53. Bandiera gialla subito rimossa, probabile lungo. Verstappen
Team radio Hamilton: "Grande lavoro, ragazzi"
Giro 40 di 53. Si rimette a martellare Verstappen: giro veloce in 1:21.402
Giro 39 di 53. Antonelli passa Gasly ed entra la zona punti
Va ai box Hamilton: gomma bianca per lui, l'altra Ferrari di Leclerc ottiene un altro giro veloce in 1:22.125
Giro 38 di 53. Norris al comando del GP dopo il pit stop di Versatppen, ora terzo alle spalle di Piastri
Gomma bianca nuova per Verstappen
Giro 37 di 53. Mancata in qualifica, la Williams ora è tornata con forza a farsi notare: quinta con Albon su gomma bianca
Giro 36 di 53. 1:22.1 il giro veloce di Leclerc
Giro 35 di 53. C'è sempre Versatppen al comando del GP d'Italia 2025. Secondo Norris e terzo Piastri
Torna sul 22.7 Verstappen nel suo ultimo passaggio
Giro 34 di 53. Hamilton sale al quarto posto, Leclerc sesto alle spalle di Albon dopo la sosta
Rientra Leclerc, occhio alla velocità in pit lane! Gomma bianca montata sulla Ferrari #16
Giro 33 di 53. Sosta per Hadjar che poi rientra sedicesimo davanti a Tsunoda
Guadagna a martella Piastri, a 6.2 dal secondo posto di Norris
Giro 32 di 53. Lungo di Colapinto su Alpine, mentre per Norris un bloccaggio alla Roggia poco fa
Giro 31 di 53. Sosta per la Williams di Sainz: poco fa è arrivata una reprimenda per il pilota spagnolo dai commissari
Giro 30 di 53. Leclerc adesso è sul ritmo delle McLaren: Charles è quarto alle spalle dei Papaya
BANDIERA BIANCA E NERA PER KIMI: AL PROSSIMO TRACK LIMIT SARA' PENALITA'
Giro 29 di 53. Sosta per Antonelli: 2.9 e rinetra in quattordicesima posizione
Giro 29 di 53. Lawson e Tsunoda da brividi! Contatto leggereo... ma che rischio!
Giro 28 di 53. Russell ai box, sale al quinto posto Hamilton. La Maercedes veloce nella sosta, ma perde tante posizioni: dodicesimo
Giro 27 di 53. Team radio Piastri: "Piano A". L'australiano è sempre terzo
Giro 26 di 53. Hamilton a 1.5 dal quinto posto di Russell
Rientra ai box Alonso, problema alle sospensioni
Giro 25 di 53. RALLENTA L'ASTON DI FERNANDO ALONSO
Giro 24 di 53. Aumenta il ritmo la McLaren di Piastri
Taglio della chicane per Antonelli, prosegue la sua corsa regolarmente al settimo posto
Marc Gené: "Stanno spingendo tutti, nessuno sta risparmiando nulla"
Giro 23 di 53. Bearman va all'attacco di Lawson per la diciassettesima posizione
Sainz salito in ottava posizione usufruendo dei pit stop degli altri
Giro 22 di 53. 23.4 di Leclerc, a 4.9 da Piastri che occupa il terzo posto
Giro 21 di 53. Verstappen sempre leader a Monza con un vantaggio di 5.8 su Norris. Scappa Max
Sosta per Alonso e Bortoleto
Giro 20 di 53. Attacco di Bearman su Tsunoda! Sale in diciottesima posizione
Sosta anche per la Red Bull di Tsunoda
Giro 19 di 53. Il primo pit stop è pe la Haas di Bearman: riparte con gomma dura e una sosta un po' troppo lunga
Altro giro veloce di Verstappen, ma cosa sta facendo! 1:22.727
Bravo Kimi! Antonelli mette la freccia e prende il nono posto su Tsunoda
Giro 18 di 23. Altro giro veloce di Verstappen: 1:22.890. E' un martello Max!
Sollevata della ghiaia nel settore centrale: attenzione!
Sta guidando da mago Versatppen, altro giro veloce nel momento in cui Norris migliora la sua performance
Giro 16 di 53. Per la prima volta la McLaren di Norris più veloce del leader Verstappen
Giro 15 di 53. I primi sono tutti lì, Verstappen comanda ma le McLaren non sono certo lontane dall'olandese
Giro 14 di 53. Russell molto vicino a Leclerc: è la lotta per il quarto posto
Giro 13 di 53. Hamilton a 2.8 dal quinto posto di Russell: è la lotta per il quinto posto
5'' di penalità per Ocon, colpevole di aver spinto un avversario fuori dalla pista
Giro 12 di 53. 3.6 il gap tra i primi due, Verstappen e Norris
La TOP 10 dopo 11 giri: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Bortoleto, Alonso, Tsunoda, Antonelli
Giro 11 di 53. Dal muretto incoraggiamenti per Hamilton, che è in rimonta ma lamenta qualche fastidio all'anteriore
1:23.0 il nuovo giro veloce di Versatppen
23.0 di Verstappen, ritmo super dell'olandese della Red Bull
Giro 10 di 53. Accelerata di Russell, prepara il sorpasso su Leclerc: è la lotta per il 4° posto
1:23.1 il nuovo giro veloce di Verstappen
Ferrari: Leclerc 4°, Hamilton 6°
Giro 9 di 53. Altro giro di veloce di Verstappen, che ora ha un vantaggio di 2,675 su Norris
Giro 8 di 53. Verstappen al comando del GP d'Italia. Scappa in 23.3. Dopo il via, per evitare investigazioni dopo il taglio alla Prima Variante, aveva dovuto lasciare a Norris la prima posizione. Gerarchie ora ristabilite
RIMONTA HAMILTON! Da decimo a sesto: ha appena sorpassato Bortoleto su Sauber
Giro 7 di 53. Leclerc ha ancora DRS su Piastr, il ferrarista al momento è quarto
Piastri passa Leclerc e sale in terza posizione alle spalle dell'altra McLaren di Norris
Giro 6 di 53. Scivola tanto la Ferrari di Leclerc, momento di sofferenza. Piastri incollato alla Ferrari #16
TSUNODA E HAMILTON NOTATI: TAGLIO DELLA PISTA CON VANTAGGIO TRATTO NELL'OCCASIONE
1:23.2 il giro veloce di Verstappen
Giro 5 di 53. Verstappen al comando del GP, ha ripreso la posizione su un Norris che sa di non potersi permettere di chiudere la gara con zero punti
Hamilton ottavo e Antonelli decimo al momento
Verstappen! Di forza si riprende la prima posizione e passa Norris
NON CI SARA' INVESTIGAZIONE PER LA PARTENZA DI VERSTAPPEN: DECISIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DATA POCO FA A NORRIS. SIAMO AL GIRO 4 DI 53
Accelera Bortoleto, mette nel mirino la Mercedes di Russell
Giro 3 di 53. Molto deciso Piastri su Leclerc, ma la difesa di Charles per il terzo posto è ottima!
Giro 2 di 53. Super emozioni al via: Verstappen ha dovuto cedere la posizione a Verstappen ed è leader del GP. Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Piastri, il pilota McLaren, ora è quarto
NOTATO VERSTRAPPEN PER LA PARTENZA: DEVE DARE LA POSIZIONE A NORRIS
Piastri si riprende la posizione su Leclerc ed è nuovamente gterzo. Ma l'azione di Norris non è stata pulitissima
Giro 1 di 53. Leclerc passa Piastri! Norris attacca Verstappen!
PARTENZA! Ottimo spunto di Verstappen, aggressive le McLaren!
PRONTI AL VIA! CI SIAMO! SU I MOTORI!
ATTENZIONE! UN RITIRO PRIMA DEL VIA! KO LA SAUBER DI HULKENBERG (PARTITVA 12ESIMO).
Colpo d'occhio eccezionale con il pubblico di Monza. Tutto esaurito da tempo!
Come di guida a Monza? Chiedetelo a Gené e Camicioli: la pista scopriamola con questo VIDEO
VIA AL GIRO DI FORMAZOIONE DEL GP D'ITALIA
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a casa vostra! Pronti a vivere assieme il GP d'Italia 2025 con la diretta sul canale 207 e qui , giro dopo giro, con il monitor dei tempi. Su i motori! Si va in pista con #SkyMotori!
Concluso l'Inno di Mameli, bel momento a Monza. Come sempre emozionante!
Le possibili strategie secondo Pirelli
Vasseur, team principal Ferrari: "Sempre una grande emozione essere in griglia qui. Ora concrentrati, abbiamo una chance con Leclerc e Lewis farà di tutto per rimontare"
FIA. C'è già un'investigazione: Alonso e Stroll investigati dopo la gara per non aver seguito le procedure dei commissari (violazione nella prova di partenza).
Gomma rossa per Piastri nella ricognizione, la McLaren ha testato il grip con questa scelta prima della partenza del GP
Tutto pronto all'Autodromo di Monza per il GP d'Italia, sedicesima prova del Mondiale 2025. A scattare davanti a tutti sarà Verstappen su Red Bull, che ieri ha conquistato la 45^ pole positione della sua carriera, la seconda a Monza; dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc, al quale sono principalmente affidati sogni e speranze dei tifosi della Rossa. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda SF-25 a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Riuscità a rimontare nella prima Monza da pilota di Maranello? Il team, intanto, nel paddock ha scaldato i presenti nelle prime ore del mattino con una 'mega foto' di gruppo. Gara in salita anche per Gasly e Hadjar, l'Alpine e la Racing Bulls hanno coumunicato che i due francesi partiranno dalla pit lane.
AZIONE IN PISTA! Aperta la pist lane e comincia il riscaldamento verso il GP d'Italia.
Prima della ricognizione, scatto dei piloti sulle gomme Pirelli: il fornitore unico del Mondiale ha tagliato il traguardo dei 500 GP in F1
Jean torna in pista! In occasione del GP d'Italia, l'amatissimo ex pilota omaggia i tifosi Ferrari al volante della 412 T2 del 1995. Qui il VIDEO di un momento unico.
L'arrivo del presidente Ferrari, John Elkann, e dell'amministratore delegato, Benedetto Vigna
Scatto con tutta la famiglia della Rossa. A Monza, la Ferrari si ritrova fuori dal motorhome con tutto il team per una foto di gruppo che anticipa un GP speciale: perché si corre in casa e perché celebra i 50 anni dalla vittoria iridata di Lauda nel 1975 con la 312 T.
CIRCUITO. Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. L'APPROFONDIMENTO
FERRARI, LA 'MAREA ROSSA'. Tutto esautito per la gara di domenica a Monza: saranno oltre trecentotrenta mila i tifosi che arriveranno all'Autodromo di Monza per la tre giorni del GP d'Italia. Una passione enorme, soprattutto per la Ferrari. Qui gli scatti da non perdere. CLICCA QUI
METEO. Prevalentemente soleggiato con nubi alte passeggere. Condizioni asciutte per tutto il giorno. Vento leggero da sud. GP: 27°C. Massima: 27°C.
GOMME PIRELLI. A Monza utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.
POLE A MONZA E UNA 'MALEDIZIONE'. Vista la natura del tracciato, ci sono poche sorprese: partire indietro penalizza parecchio in termini di tempo. 51 vittorie su 74 (68%, più di due su tre) sono giunte dalle prime tre posizioni in griglia. Ma a rendere tutto più incerto anche una 'maledizione' con la quale il poleman ha sempre dovuto fare i conti nelle ultime cinque edizioni. L'APPROFONDIMENTO
SAFETY CAR A MONZA. 4 interventi negli ultimi 10 anni: 2018 (incidenti al via); 2020 (incidente di Magnussen, quindi interruzione per l’incidente di Leclerc); 2021 (tamponamento di Sainz a Giovinazzi al primo giro; ci furono anche due Virtual Safety Car); 2022 (una VSC per Vettel e una SC per Ricciardo fermi in pista).
QUALIFICHE. A Monza ennesimo capolavoro di Max Verstappen, che si prende la pole davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Poi Leclerc (4°) e Hamilton, con il sette volte iridato che scatterà 10° a causa della penalità in Olanda. Terza fila tutta Mercedes con Russell-Antonelli. CRONACA E HIGHLIGHTS
TERZE LIBERE. Una grande scia nel finale e Leclerc lancia la Ferrari all'inseguimento della McLaren di Norris. Questo hanno detto le Libere 3 di Monza, con il Monegasco secondo alle spalle del britannico. Ma i tempi dicono che sono tutti vicini e che la qualifica sarà molto tirata. Terzo Piastri, poi Verstappen e Russell. Hamilton settimo e Antonelli nono. CRONACA E TEMPI
SECONDE LIBERE. Norris su McLaren il più veloce: il britannico ha chiuso con il tempo di 1:19.878e una grande simulazione gara. Leclerc secondo su una Ferrari che aveva ottenuto il miglior tempo con Hamilton nelle FP1 (5° invece nelle FP2). Sainz terzo e quarto Piastri. CRONACA E TEMPI
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Monza chiusa con il miglior tempo di Hamilton su Ferrari in 1:20.117. Seconda l'altra Rossa di Leclerc, poi Sainz e Verstappen. Antonelli quinto davanti a Norris. II rookie Dunne e Aron in pista nelle FP1 al posto di Piastri (McLaren) e Colapinto (Alpine). CRONACA E TEMPI
