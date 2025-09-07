Tutto pronto all'Autodromo di Monza per il GP d'Italia, sedicesima prova del Mondiale 2025. A scattare davanti a tutti sarà Verstappen su Red Bull, che ieri ha conquistato la 45^ pole positione della sua carriera, la seconda a Monza; dietro al campione del mondo i due McLaren Norris e Piastri, poi la Ferrari di Leclerc, al quale sono principalmente affidati sogni e speranze dei tifosi della Rossa. Terza fila Mercedes con Kimi Antonelli 6°. Scatterà 10° Hamilton con la seconda SF-25 a causa delle 5 posizioni di penalità da scontare dopo l'Olanda. Riuscità a rimontare nella prima Monza da pilota di Maranello? Il team, intanto, nel paddock ha scaldato i presenti nelle prime ore del mattino con una 'mega foto' di gruppo. Gara in salita anche per Gasly e Hadjar, l'Alpine e la Racing Bulls hanno coumunicato che i due francesi partiranno dalla pit lane.