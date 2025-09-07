Introduzione

Prima fila Verstappen-Norris a Monza, poi l'altra McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Il dato più eclatante riguarda i precedenti delle partenze dei Papaya dalle posizioni odierne, ma c'è come sempre molto di più da sapere sulla griglia di partenza del GP.

