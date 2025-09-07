Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Italia: l'analisi della griglia di partenza a Monza, fila per fila

GP ITALIA

Introduzione

Prima fila Verstappen-Norris a Monza, poi l'altra McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Il dato più eclatante riguarda i precedenti delle partenze dei Papaya dalle posizioni odierne, ma c'è come sempre molto di più da sapere sulla griglia di partenza del GP. E qui ve lo raccontiamo fila per fila con tutte le statistiche. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

 

GRIGLIA DI PARTENZA  - LA DOMENICA DA SOGNO SU SKY: PROGRAMMA

Quello che devi sapere

PRIMA FILA - 3) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole in pole position in 1:

  • 45^ pole in carriera (5^ quest'anno, 2^ nel GP di Italia dopo il 2021)
  • Verstappen ha ottenuto 4 delle sue 5 pole quest’anno con un vantaggio di meno di un decimo, sempre su una McLaren: -0.012 su Norris a Suzuka; 0.010 su Piastri a Jeddah; -0.065 su Norris a Miami; -0.077 su Norris a Monza.
  • 33 vittorie dalle sue 44 pole. Nessuna vittoria dalle ultime 3 (per la prima volta in carriera)

2) LANDO NORRIS (McLaren)

  • 24^ prima fila in Carriera (9^ quest'anno, 2^ nel GP di Italia) eguaglia Mario Andretti, Jenson Button, James Hunt al 35° posto di tutti i tempi. 
  • Un terzo delle prime file in carriera di Norris sono seconde posizioni dietro a Verstappen (8 su 24).
  • Non ha mai vinto quando è partito dal 2° posto in griglia (10 volte).

SECONDA FILA - 3) OSCAR PIASTRI (McLaren)

  • Per il 10° GP consecutivo si qualifica nei primi 3; per il 18° consecutivo nei primi 4.
  • Non ha mai vinto dal 3° posto in griglia (7 volte)

4) CHARLES LECLERC (Ferrari)

  • Il monegasco di prepara alla sua 163^ gara in F1
  • Un anno fa fu lui a trionfare nel GP d'Italia

TERZA FILA - 5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

  • 15-1 in qualifica contro Antonelli. 6-1 in griglia qui contro i compagni di team.
  • Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco

6) KIMI ANTONELLI (Mercedes)

  • Miglior piazzamento in griglia dal 4° posto di Montreal il 15 giugno.

QUARTA FILA - 7) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)

  • Eguaglia il suo miglior piazzamento in carriera, ottenuto in Ungheria

8) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

  • 28-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi
  • ASTON MARTIN: Solo due arrivi a punti: Stroll 7° nel ‘21 e Alonso 9° nel ‘23

QUINTA FILA - 9) YUKI TSUNODA (Red Bull)

  • Il suo miglior piazzamento a Monza: per la prima volta è approdato in Q3 qui. 

10) LEWIS HAMILTON (Ferrari) *

  • * penalizzato di 5 posizioni in Olanda
  • Sarà il suo 372° GP

SESTA FILA - 11) OLIVER BEARMAN (Haas)

  • Oggi il suo GP numero 19 in F1

12) NICO HULKENBERG (Kick Sauber)

  • 242 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podio

SETTIMA FILA - 13) CARLOS SAINZ (Williams)

  • 220 GP, 6 pole, 14 prime file, 4 vittorie., 27 podi

14) ALEX ALBON (Williams)

  • 119 GP, 2 podi

OTTAVA FILA - 15) ESTEBAN OCON (Haas)

  • 15° in Q2 a 0.567 dal miglior tempo. Considerando solo le sessioni in cui tutti i piloti hanno messo a segno tempi, è un nuovo record (precedente: 0.617, Cina 2012)

16) ISACK HADJAR (RB Team)

  • Nel GP successivo al suo primo podio registra la prima eliminazione in Q1 della carriera

NONA FILA - 17) LANCE STROLL (Aston Martin)

  • 180 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi

18) FRANCO COLAPINTO (Alpine)

  • 18 GP oggi in F1

DECIMA FILA - 19) LIAM LAWSON (RB Team)

  • 27 GP oggi in F1

PIERRE GASLY (Alpine) DALLA PI LANE

  • La comunicazione del team: "Pierre partirà dal Gran Premio d'Italia dalla pit lane. La vettura n. 10 monterà una nuova Power Unit per la gara di oggi"

