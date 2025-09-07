F1, GP Italia: l'analisi della griglia di partenza a Monza, fila per filaGP ITALIA
Introduzione
Prima fila Verstappen-Norris a Monza, poi l'altra McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Il dato più eclatante riguarda i precedenti delle partenze dei Papaya dalle posizioni odierne, ma c'è come sempre molto di più da sapere sulla griglia di partenza del GP. E qui ve lo raccontiamo fila per fila con tutte le statistiche. La gara live alle 15 su Sky e in streaming su NOW
GRIGLIA DI PARTENZA - LA DOMENICA DA SOGNO SU SKY: PROGRAMMA
Quello che devi sapere
PRIMA FILA - 3) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole in pole position in 1:
- 45^ pole in carriera (5^ quest'anno, 2^ nel GP di Italia dopo il 2021)
- Verstappen ha ottenuto 4 delle sue 5 pole quest’anno con un vantaggio di meno di un decimo, sempre su una McLaren: -0.012 su Norris a Suzuka; 0.010 su Piastri a Jeddah; -0.065 su Norris a Miami; -0.077 su Norris a Monza.
- 33 vittorie dalle sue 44 pole. Nessuna vittoria dalle ultime 3 (per la prima volta in carriera)
2) LANDO NORRIS (McLaren)
- 24^ prima fila in Carriera (9^ quest'anno, 2^ nel GP di Italia) eguaglia Mario Andretti, Jenson Button, James Hunt al 35° posto di tutti i tempi.
- Un terzo delle prime file in carriera di Norris sono seconde posizioni dietro a Verstappen (8 su 24).
- Non ha mai vinto quando è partito dal 2° posto in griglia (10 volte).
SECONDA FILA - 3) OSCAR PIASTRI (McLaren)
- Per il 10° GP consecutivo si qualifica nei primi 3; per il 18° consecutivo nei primi 4.
- Non ha mai vinto dal 3° posto in griglia (7 volte)
4) CHARLES LECLERC (Ferrari)
- Il monegasco di prepara alla sua 163^ gara in F1
- Un anno fa fu lui a trionfare nel GP d'Italia
TERZA FILA - 5) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
- 15-1 in qualifica contro Antonelli. 6-1 in griglia qui contro i compagni di team.
- Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco
6) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
- Miglior piazzamento in griglia dal 4° posto di Montreal il 15 giugno.
QUARTA FILA - 7) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
- Eguaglia il suo miglior piazzamento in carriera, ottenuto in Ungheria
8) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
- 28-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi
- ASTON MARTIN: Solo due arrivi a punti: Stroll 7° nel ‘21 e Alonso 9° nel ‘23
QUINTA FILA - 9) YUKI TSUNODA (Red Bull)
- Il suo miglior piazzamento a Monza: per la prima volta è approdato in Q3 qui.
10) LEWIS HAMILTON (Ferrari) *
- * penalizzato di 5 posizioni in Olanda
- Sarà il suo 372° GP
SESTA FILA - 11) OLIVER BEARMAN (Haas)
- Oggi il suo GP numero 19 in F1
12) NICO HULKENBERG (Kick Sauber)
- 242 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podio
SETTIMA FILA - 13) CARLOS SAINZ (Williams)
- 220 GP, 6 pole, 14 prime file, 4 vittorie., 27 podi
14) ALEX ALBON (Williams)
- 119 GP, 2 podi
OTTAVA FILA - 15) ESTEBAN OCON (Haas)
- 15° in Q2 a 0.567 dal miglior tempo. Considerando solo le sessioni in cui tutti i piloti hanno messo a segno tempi, è un nuovo record (precedente: 0.617, Cina 2012)
16) ISACK HADJAR (RB Team)
- Nel GP successivo al suo primo podio registra la prima eliminazione in Q1 della carriera
NONA FILA - 17) LANCE STROLL (Aston Martin)
- 180 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi
18) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
- 18 GP oggi in F1
DECIMA FILA - 19) LIAM LAWSON (RB Team)
- 27 GP oggi in F1
PIERRE GASLY (Alpine) DALLA PI LANE
- La comunicazione del team: "Pierre partirà dal Gran Premio d'Italia dalla pit lane. La vettura n. 10 monterà una nuova Power Unit per la gara di oggi"
