il racconto
Papis, Zanardi e Basso: l'incredibile Rally Show di Monza del 2011
Nel 2011 il Rally Show a Monza fu spettacolare e inedito: la mascella di Max Papis, le smorfie e le impercazioni di Alex Zanardi e la ‘confusione’ di Ivan Basso al centro di un racconto che Biagio Maglienti ha vissuto in prima persona e ripercorre su Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi