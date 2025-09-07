Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il racconto

Papis, Zanardi e Basso: l'incredibile Rally Show di Monza del 2011

Biagio Maglienti

©IPA/Fotogramma

Nel 2011 il Rally Show a Monza fu spettacolare e inedito: la mascella di Max Papis, le smorfie e le impercazioni di Alex Zanardi e la ‘confusione’ di Ivan Basso al centro di un racconto che Biagio Maglienti ha vissuto in prima persona e ripercorre su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ