Il Gran Premio di Monza regala sempre emozioni uniche, ma da tempo non ricordavo una Monza così affollata e ricca di entusiasmo. Ma lo spettacolo c'è stato anche in pista: Verstappen ha vinto con merito, riuscendo a mettersi dietro le due McLaren. La Ferrari ha fatto il massimo, ma al momento è difficile competere per la vittoria...