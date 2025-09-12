Colton Herta ha trovato il modo di entrare nel grande Circus, lasciando la IndyCar e scommettendo sulla F1 grazie all’appoggio di Cadillac e TWG Motorsports. Lavorerà nel dietro le quinte del team americano nel ruolo di test driver, correndo molto probabilmente in F2 per conseguire la tanto desiderata Superlicenza FIA. Il programma studiato da General Motors sembra chiaro, ma quali scenari potrebbero presentarsi davanti al californiano classe 2000?