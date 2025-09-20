Introduzione

Dal 2021 al 2024, il pilota monegasco ha centrato per ben 4 volte consecutive il migliori tempo nelle qualifiche in Azerbaijan. Ma in nessuna di queste occasioni è poi riuscito a conquistare la vittoria: un tabù che proverà a sfatare, ma anche un record negativo da evitare. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE