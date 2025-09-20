F1, Leclerc (Ferrari) e le 4 pole di fila in Azerbaijan: nessuna trasformata in vittoriaAZERBAIJAN
Dal 2021 al 2024, il pilota monegasco ha centrato per ben 4 volte consecutive il migliori tempo nelle qualifiche in Azerbaijan. Ma in nessuna di queste occasioni è poi riuscito a conquistare la vittoria: un tabù che proverà a sfatare, ma anche un record negativo da evitare. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
LECLERC E IL POKER DI POLE A BAKU E UN TABU'
- Quattro consecutive. Charles Lerclerc sa come si ottiene il giro veloce in qualifica tra le strette strade di Baku, dove dal 2021 al 2024 ha ottenuto sempre la pole position. C'è però un tabù da sfatare, perché queste pole non sono mai state trasformate in vittorie dal pilota monegasco della Ferrari. Ecco come sono andate le qualifiche e le rispettive gare in Azerbaijan in quelle stegioni.
LA POLE DI LECLERC A BAKU NEL 2021
- Dopo Monte-Carlo, nel Mondiale 2021 arriva un'altra magia di Leclerc che a Baku conquista la seconda pole consecutiva in 1:41.218. Con lui in prima fila c’è Hamilton.
- In gara chiude quarto, mentre il successo va a Sergio Perez su Red Bull.
LA POLE DI LECLERC A BAKU NEL 2022
- Un altro capolavoro in qualifica di Charles, che si prende la pole in Azerbaijan davanti a Perez, Verstappen e Sainz: 1'41"359. E' la sesta su otto gare per il monegasco nel campionato 2022.
- In gara doppietta Red Bull: vince Verstappen davanti a Perez e Russell. Doppio zero per la Ferrari, con Leclerc si ritira quando è in testa, mentre la gara di Sainz termina dopo nove giri per un problema idraulico.
LA POLE DI LECLERC A BAKU NEL 2023
- Pazzesca la pole del monegasco nel 2023 a Baku, la prima della stagione per la Ferrari. Battute le due Red Bull di Verstappen e Perez con Leclerc che stampa un super 1:40.203.
- La vittoria in gara va a un dominante Sergio Perez. Il messicano sfrutta una super Red Bull, chiudendo davanti a Verstappen. Terzo Leclerc, che conquista il primo podio in questo Mondiale per la Rossa.
LA POLE DI LECLERC A BAKU NEL 2023
- Charles si conferma imbattibile nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan: il centra la quarta pole consecutiva a Baku. Dietro di lui Piastri, l'altra Ferrari di Sainz e Perez. Solo 6° Max Verstappen. La Ferrari #16 stampa un 1:41.365 che vale dunque ancora il primo posto su qusta griglia di partenza.
- Gara pazzesca: vince un super Piastri, che si difende dagli attacchi di Leclerc, secondo. Terzo Russell, poi Norris e Verstappen. Incidente Perez-Sainz al penultimo giro, quando erano in lotta per il podio.
IL RECORD NEGATIVO DA EVITARE
Appartiene a Jim Clark ed è quello dei 5 gran premi in pole consecutivi senza ottenere una vittoria. L'inglese ottenne la pole position dal 1962 al 1966 a Monte-Carlo, senza mai salire sul gradino più alto del podio.
