Azerbaijan, tra modernità e mura antiche: uno dei tracciati più particolari e spettacolari. Un mix unico di velocità e tecnica. Il rettilineo principale è lunghissimo, tra i più rapidi dell'anno. Qui si va quasi completamente scarichi, fino a Curva 1: luogo di duelli e sorpassi. Ma il cuore pulsante di Baku è più avanti. Si entra nella città vecchia, con Curva 8 che è la vera firma di questo circuito: la più complicata, la più temuta, e la più affascinante. Si sale, si stringe, e lo spazio si riduce: solo 7 metri separano i due muri. Guarda il VIDEO