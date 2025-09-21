CLASSIFICA LIVE: VER, SAI, LAW
E' la 17 ^ gara del Mondiale che potrebbe assegnare il titolo Costruttori alla McLaren. Verstappen in testa davanti a Sainz, Lawson e Antonelli. Leclerc 7°, poi Norris e Hamilton. Clamoroso al via: Piastri a muro nel 1° giro e ritirato. Ora live su Sky e in streaming su NOW
47.2 per Antonelli, primo passaggio un po' più complicato per la Mercedes
Giro 10 di 51. Verstappen porta a 46.1 l'ultimo passaggio
Giro 9 di 51. Tanto sporco in pista, segnalata anche una bottiglia di plastica
Leclerc al momento non sembra averne per andare a prendere Russell. Intanto, il britannico va all'attacco di Tsunoda
Giro 8 di 51. Hamilton sale al nono posto dopo aver sorpassato Hadjar
Cosa è successo al via del GP dell'Arzebaijan e il clamoroso incidente di Piastri
Giro 7 di 51. Favolosa gara di Kimi Antonelli finora, quarto tra Lawsone Tsunoda
Giro 7 di 51. Ferrari molto veloce sul dritto, poco fa tentato attacco di Hamilton su Hadjar
FIA. NOTATO HULKENBERG PER AVER CAUSATO UN INCIDENTE AL VIA. NOTATO ANCHE ALONSO PER LA PARTENZA NON CORRETTA
Giro 6 di 51. Norris passa Hadjar dopo un notevole corpo a corpo
Errore di Hadjar, passa Leclerc che sale al settimo posto
Giro 5 di 51. Ripartenza semplicemente perfetta da parte di Verstappen, leader di un GP che, lo ricordiamo, ha visto poco fa uscire di scena Piastri. Incidente per il leader del Mondiale
Riparte il GP, via la Safety Car: scatta bene Verstappen, Norris attaccato e passato da Leclerc. Charles è ottavo
FIA. NOTATO ALONSO: SOSPETTA PARTENZA IRREGOLARE
Giro 4 di 51 in regime di Safety Car: Verstappen al comando, poi Sainz, LAwson, Antonelli, Russell, Tsunoda, Hadjar, Norris, Leclerc. Hamilton
Un contatto al via, questo potrebbe aver portato Albon ad effettuare poco fa il pit stop con la Williams
Carlo Vanzini nella diretta Sky: "Non un errore da leader del Mondiale, quello di Piastri. Che già ieri era finito a muro. Finora era stato impeccabile"
Siamo al terzo giro in regime di Safety Car: Ocon e Albon i due ad aver effettuato la sosta
Secondo giro in regime di Safety Car dopo l'incidente del leader del Mondiale Piastri. Secondo passaggio della gara che vede Verstappen al comando. Una situazione subito caotica che può riaprire il campionato: GUARDA LA CLASSIFICA ATTUALE
Oscar Piastri fuori dal GP dopo appena un giro. La partenza non era pulitissima, era stata ravvisata un'irregolarità, ma poi l'australiano commette un grave errore e va a muro: il leader del campionato è out e si riapre il Mondiale!
Giro 1 di 51. Leclerc già a ridosso di Norris! Ma ATTENZIONE A PIASTRI! LA METTE NEL MURO!
PARTENZA. Buono spunto di Verstappen, mentre da rivedere l'azione al via di Piastri! Possibile irregolarità per l'australiano
Su i motori! Via, via, partiti!
Allo spegnimento dei semafori via al GP dell'Azerbaijan 2025...
Le macchine tornano in griglia, ci siamo!
Occhio ai muri nei punti più stretti e occhio al vento, che è meno forte di ieri ma dopo curva 16, quando ci si apre di più verso il mare, le raffiche possono diventare un problema
IL LAYOUT - Il circuito cittadino di Baku è stato progettato dall’architetto Hermann Tilke. Dopo curva 1, un lungo rettilineo di 2 km
LUNGHEZZA E VELOCITA' - Lungo 6.003 m, qui si possono raggiungere velocità di punta di 340 Km/h sul lungo rettilineo dei box (2,2 km). Non male considerando che si tratta di un circuito cittadino.
I TRATTI PIU' LENTI - Sono chiaramente quelli nei pressi delle antiche mura e che presentano curve strette.
QUANTI GIRI VERRANNO PERCORSI? - Saranno 51 i giri da percorrere nella diciassettesima gara della stagione
ANTICO E MODERNO - Il circuito contrappone la parte antica di Baku, nota per la sua parte medievale risalente al XII secolo, a quella moderna. Qui sorgono edifici come l’Heydar Alivey Center.
LE FRENATE - La pista si sviluppa intorno alle vie più pittoresche di Baku. Dopo le prime 4 curve a 90 gradi, il tracciato si fa più tortuoso e presenta un totale di 10 frenate per giro. Nel complesso il circuito è altamente impegnativo per i freni e tutti i team dovranno prestare molta attenzione alle temperature di dischi e pinze freno
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE DEL GP DELL'AZERBAIJAN
Occhio a Verstappen! Gomma bianca al via, scelta importante per chi scatta dalla pole
TEMPERATURE. 22° C dell'aria, 27 per l'asfalto
1' al giro di formazione
Problemi idraulici risolti per la Racing Bulls: Hadjar partirà regolarmente
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Azerbaijan! Pronti a seguire con voi il GP di Baku: la diretta tv è come sempre sul canale 207 (Sky Sport F1), qui il racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Si va in pista! Su i motori!
Le possibili strategie secondo Pirelli
Inno dell'Azerbaijan ora al circuito di Baku
Sulla piazzola in griglia di Hadjar, l'ottava qui a Baku, corsa contro il tempo per sistemare la sua Racing Bulls: ha avverito un calo di potenza durante la ricognizione
ATTENZIONE HADJAR! Perde potenza, gli viene chiesto di provare a tornare in griglia per le verifiche: è ottavo alla partenza
Baku, la 'Città del vento' e dalle due anime. Qui la copertina con Vicky Piria e Davide Camicioli
Per Piastri cambio telaio dopo l'incidente di ieri: nessuna penalità per il leader del Mondiale
Azione in pista! Comincia il riscaldamento a Baku
METEO. Cielo per lo più sereno a Baku in questo momento. C'è vento ma con raffiche decisamente meno forti di ieri.
Oggi la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari). E c'è da fare i conti anche con Verstappen che oggi scatta dalla pole, mentre i Papaya sono chiamati a una gara in rimonta. LE COMBINAZIONI
Max Verstappen ha al momento 94 punti di ritardo dal leader del Mondiale Oscar Piastri. L'olandese partirà in pole domenica a Baku, mentre le due McLaren scatteranno più indietro. Max può davvero riaprire il Mondiale a 7 gare dalla fine? Nel VIDEO l'opinione di Bobbi e Capelli.
METEO. Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.
Azerbaijan, tra modernità e mura antiche: uno dei tracciati più particolari e spettacolari. Un mix unico di velocità e tecnica. Il rettilineo principale è lunghissimo, tra i più rapidi dell'anno. Qui si va quasi completamente scarichi, fino a Curva 1: luogo di duelli e sorpassi. Ma il cuore pulsante di Baku è più avanti. Si entra nella città vecchia, con Curva 8 che è la vera firma di questo circuito: la più complicata, la più temuta, e la più affascinante. Si sale, si stringe, e lo spazio si riduce: solo 7 metri separano i due muri. Guarda il VIDEO
LE GOMME. Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. I DETTAGLI
Questo sarà il 9° GP a Baku. Nel 2016 si corse qui con la denominazione di “GP d’Europa”. L’evento è diventato GP dell’Azerbaijan a partire dal 2017
7 vincitori diversi in 8 edizioni (Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, 2 volte Perez, Verstappen, Piastri).
'SETTEMBRE AZERO'. Per la seconda volta si corre qui a settembre dopo l’anno scorso. Le edizioni precedenti si sono tenute a giugno o ad aprile.
VITTORIE PER TEAM. Il primato di vittorie è di Red Bull, 4 (’17, ’21, ’22, ‘23) davanti a Mercedes (’16, '18, ’19).
IMPORTANZA DELLA POLE. A Baku il poleman ha vinto solo 2 volte su 8. Oggi scatta Verstappen davanti a tutti.
Sono serviti 118 minuti di qualifica ieri a Baku per decidere la pole position. Tra forte vento, una leggera pioggia e tante interruzioni (con record di bandiere rosse, 6) a spuntarla è stato Max Verstappen (Red Bull, che sul finale ha strappato il miglior tempo a Carlos Sainz (Williams). Lo spagnolo è la sorpresa, ma lo è soprattutto il terzo tempo di Liam Lawson (Racing Bulls). Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Irregolarità sulla Haas, squalificato Ocon. GRIGLIA DI PARTENZA
E' stata una qualifica da record, come detto per la durata di 118' e con le 6 bandiere rosse: mai successo in pasato!
LIBERE 3 A NORRIS. Dopo le prime, il britannico della McLaren chiude in testa anche le terze libere: 1:41.223 il suo tempo. Secondo Verstappen, terzo Pastri , quarto Hamilton e quinto Antonelli. L’altra Ferrari di Leclerc decima. Si torna in pista alle 14 per assegnare la pole e ci sarà ancora da fare i conti con forti raffiche di vento. CRONACA E TEMPI
LIBERE 2 A HAMILTON. Una gran bella Ferrari chiude al comando la seconda sessione di libere a Baku: primo Hamilton in 1:41.293 e secondo Leclerc in 1:41.367. McLaren 'scivolosa'ee in difficoltà con entrambi i piloti, con Norris a muro e ai box anzitempo per la rottura della sospensione. Piastri investigato per mancato rispetto del regime di bandiera gialla. Russell terzo, Antonelli quarto, poi Bearman e Verstappen. CRONACA E TEMPI
LIBERE 1 A NORRIS. Il britannico della McLaren centra il miglior tempo in 1:42.704, poi Piastri, Leclerc e Russell. Hamilton chiude tredicesimo dopo un contatto contro le barriere e una foratura all’anteriore sinistra, Antonelli undicesimo. Sessione a lungo interrotta per problemi a un cordolo. Si riparte alle 14. CRONACA E TEMPI
