Verstappen in Ferrari: la 4 ore del Nurburgring in LIVE
Introduzione
Sabato 27 settembre Verstappen correrà al Nurburgring-Nordschleife al volante della Ferrari 296 GT3, affrontando il nono round della serie NLS, la 57a ADAC "Barbarossapreis": la gara sarà trasmessa in live-streaming a partire dalle 12 sul canale YouTube di Sky Sport F1 (QUI IL LINK ALLA DIRETTA). La gara fa parte del percorso di preparazione a una probabile (ma per ora solo un'ipotesi) partecipazione dell'olandese 4 volte campione di F1 alla 24 ore del Nurburgring nel 2026. Nel weekend precedente aveva gareggiato su una Porsche depotenziata, tappa necessaria per conseguire il “Permit A” e gareggiare con le vetture più performanti. Ma quali sono le regole di questa competizione? Chi sono gli avversari di Max? E quali sono le categorie protagoniste al circuito noto anche come 'L'Inferno verde'? Qui la guida con tutto quello che c'è da sapere prima del via
Quello che devi sapere
Verstappen senza confini, dalla F1 al GT: correrà su una Ferrari!
Verstappen all'esordio in GT3 questo weekend sul circuito più difficile al mondo: il Nürburgring Nordschleife, noto anche come 'L'Inferno verde'. Nel pieno di una complicata stagione di Formula 1, che lo vede impegnato con una Red Bull non più dominatrice ma che, grazie al suo talento, ha saputo tener testa alle McLaren soprattutto nelle ultime due gare conquistando vittorie pesantissime a Monza e Baku, SuperMax ha scelto di affrontare una nuova, audace ed incredibile sfida: il debutto in gara al volante di una Ferrari 296 GT3 sul leggendario Nürburgring nella 4Ore della nona tappa dell'NLS (Nürburgring Langstrecken Series).
La scelta di Max: mettersi in gioco sulla pista più temuta del pianeta
Una scelta, quella del 4 volte campione di Formula 1, che va oltre il semplice impegno sportivo: è la dimostrazione di quanto sia disposto a rischiare tutto per la sua passione, mettendosi in gioco anche fuori dalla “comfort zone”, se così possiamo definirla quella del Circus, pur di confrontarsi con il tracciato più temuto e rispettato del pianeta. Imprese simili, anche se in contesto diverso, sono state quelle di Fernando Alonso e Nico Hulkenberg: mentre erano impegnati in Formula 1 con McLaren e Sahara Force India, infatti, hanno corso e vinto la 24 Ore di Le Mans. L’asturiano ha colto addirittura 2 vittorie assolute durante la super season 2018/2019 con Toyota, mentre il tedesco nel 2015 con Porsche.
Max con una Ferrari, al Nurburgring tutto ancora più affascinante
Max Verstappen su una Ferrari, non servono altri ingredienti per rendere questo appuntamento ancora più interessante e suggestivo. Ma che 'Rossa' sarà quella affidata all'olandese? Si tratta della Ferrari 296 GT3 gestita da Emil Frey Racing, scuderia svizzera con lunga esperienza nelle corse GT; con lui i compagni d'avventura Vermuelen e Lulham, neo campioni proprio con la Ferrari del GTWC Sprint 2025 nella categoria Gold. Verstappen dividerà l’abitacolo proprio con Chris Lulham (con licenza Silver), giovane britannico, amico e con lui impegnato anche nel SimRacing. Nasce proprio dalle gare virtuali la scelta di arrivare assieme a questa sfida: rappresentano un equipaggio atipico, con una miscela di esperienza assoluta ai massimi livelli e freschezza emergente. Nel VIDEO d'apertura, un test sulla Ferrari 296 GT3: qui tutte le FOTO dello scorso 15 maggio
La Ferrari di Verstappen al Nurburgring
Tra le curve del Nurburgring, Verstappen guiderà dunque la Ferrari 296 GT3 del team Emily Frey Racing. Si tratta di vettura spinta da un V6 biturbo di 3 litri e rappresenta lo stato dell’arte di Maranello per le competizioni customer GT.
Perché il Nurburgring è stato ribattezzato 'L'Inferno verde'
Continui saliscendi, un numero enorme di curve che spuntano dove non ti aspetti e una totale assenza di via di fuga. Ma potrebbe non bastare a spiegare la vera essenza di un circuito complicato, temuto ma anche per questo amato e rispettato da chi lo affronta. Di verde c'è solo l'incantevole e ingannevole panorama attorno (la catena montuosa dell'Eifel, nella Renania-Palatinato), il resto del percorso è un inferno che si snoda tra una miriade di difficoltà tecniche e di una notevole lunghezza: una striscia d'asfalto di oltre 20 chilometri. Parte della gara sarà affrontata dai piloti anche al Nordschleife ('anello nord', che è il più celebre dei circuiti del complesso del Nurburgring).
La gara e il regolamento
L'evento ai cui Verstappen partecipa, come detto, è il 57. ADAC 'Barbarossapreis', nona tappa della Nurburgring Langstrecken-Serie: una corsa di 4 ore che si disputa sabato sul Nordschleife e su parte del circuito GP del Nurburgring, per un totale di oltre 25 chilometri a giro.
- La NLS prevede una suddivisione in classi, con la SP9 riservata alle vetture GT3 FIA. All’interno di questa, i team sono divisi in Pro, Pro-Am e Am a seconda dei driver ranking.
- Ogni equipaggio deve rispettare tempi minimi di guida, turni prestabiliti e pit stop obbligatori: una vera endurance sprint, dove la strategia è tanto importante quanto la velocità.
Struttura della gara e regole di guida:
Non ci sono prove libere, sabato 27 ottobre si parte direttamente con le qualifiche:
- Si disputano al mattino (08:30–10:00 circa).
- Tutti i piloti hanno la possibilità di girare.
- Vale il miglior giro assoluto di squadra che determina la griglia di partenza.
- Con oltre 100 auto in pista (GT3 e tante classi minori), il traffico è enorme e trovare un giro pulito è molto complicato.
Gara:
- Start alle 12 di sabato e dura 4 ore esatte.
Regole di guida (stint e tempi minimi)
- Ogni equipaggio deve schierare almeno due piloti. Max Verstappen sarà in squadra con Chris Lulham.
- Ogni pilota deve rispettare un tempo minimo di guida: circa 1 ora e 15 minuti in una 4 Ore (la regola precisa varia in base agli iscritti, ma in genere è il 25–30% della durata di gara).
- C'è anche un tempo massimo consecutivo: nessun pilota può guidare più di circa 2 ore consecutive.
- I cambi pilota avvengono sempre in pit stop, insieme al rifornimento.
Pit stop e strategie
- La durata di un pieno di carburante per una GT3 al Nordschleife è di circa 7–8 giri (quasi 1 ora).
- In 4 ore si faranno quindi circa 3 pit stop.
- Ogni pit stop ha un tempo minimo obbligatorio (non puoi fare “splash & go” troppo rapidi).
- Questo livella la strategia: conta più la regolarità, la gestione del traffico e l’evitare errori.
Le difficoltà: sarà una lotta di resistenza psicofisica
Affrontare il Nordschleife significa misurarsi con un tracciato di oltre 170 curve, continui saliscendi e condizioni meteo spesso imprevedibili. Non è solo una gara, ma una lotta di resistenza psicofisica. Verstappen, abituato alle monoposto più tecnologiche e precise del mondo, dovrà adattarsi a:
- una vettura più pesante e meno reattiva rispetto alla F1;
- spazi di frenata più lunghi;
- il traffico in pista con oltre 100 vetture di categorie diverse;
- l’obbligo di gestire il rischio, evitando ogni errore che qui può costare carissimo viste la vicinanza della barriere.
Gli avversari di Max
Non mancano i rivali di livello: tra gli iscritti della classe SP9 ci sono i team ufficiali e semi-ufficiali più forti del panorama GT3.
- Nuove Ford Mustang GT3 dell’Haupt Racing Team
- Porsche 911 GT3 R di Dinamic GT (in collaborazione diretta con Pirelli)
- Aston Martin Vantage GT3 Evo di Walkenhorst Motorsport.
- Piloti esperti come Frank Stippler, Vincent Kolb, Christian Krognes o Bastian Buus renderanno la sfida ancora più serrata.
Verstappen, un eroe moderno
Scegliere di correre in questo contesto, rischiando alla vigilia delle ultime tappe cruciali della stagione di Formula 1, dove Max grazie alle ultime sue due magie si è rimesso clamorosamente in gioco per un titolo che sembrava oramai essere confinato al duello tra McLaren, è la dimostrazione di un coraggio che trascende la ricerca del risultato. Verstappen non è solo un pilota che vince: è un atleta che vive di passione pura per i motori e per ciò che rende mitico questo sport, disposto a mettere tutto in gioco per sfidare sé stesso e le leggi della velocità. Un gesto da definire eroico (pur nell'ambito strettamente sportivo) e che, comunque vada, resterà come una pagina speciale nella carriera di un campione che non conosce limiti.
Come seguire la gara in live-streaming su skysport.it
