Una scelta, quella del 4 volte campione di Formula 1, che va oltre il semplice impegno sportivo: è la dimostrazione di quanto sia disposto a rischiare tutto per la sua passione, mettendosi in gioco anche fuori dalla “comfort zone”, se così possiamo definirla quella del Circus, pur di confrontarsi con il tracciato più temuto e rispettato del pianeta. Imprese simili, anche se in contesto diverso, sono state quelle di Fernando Alonso e Nico Hulkenberg: mentre erano impegnati in Formula 1 con McLaren e Sahara Force India, infatti, hanno corso e vinto la 24 Ore di Le Mans. L’asturiano ha colto addirittura 2 vittorie assolute durante la super season 2018/2019 con Toyota, mentre il tedesco nel 2015 con Porsche.