4 ore del Nurburgring: Verstappen (su Ferrari) 3° nelle qualifiche. La gara alle ore 12

Motori

Alle 12 il via del nono round della serie NLS , lungo i 20 km dell’Inferno verde, come è soprannominato il Nurburgring-Nordschleife. Osservato speciale è Max Verstappen che ha ottenuto un sorprendente 3° tempo nelle qualifiche al volante di una Ferrari 296 GT3. "Risultato incredibile, ora punto a vincere". Qui sotto l'accesso al live streaming dell'evento

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Max Verstappen non finisce di stupire: nella prima qualifica in carriera in GT3  ha chiuso col 3° tempo assoluto. Al volante della Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing (col numero 31 sulla carena) ha percorso gli oltre 20 km del Nurburgring in 8.09.126, nonostante condizioni meteo difficili (la pioggia nella notte e la nebbia al mattino che ha costretto l'organizzazione a posticipare l'inizio delle qualifiche di 30'). In pole position l'Aston Martin n. 34 di Christian Krognes. Seguiremo assieme la gara 57. ADAC Barbarossapreis (durata 4 ore) in live streaming dalle ore 12.

Verstappen: "Possiamo vincere"

"La mia prima qualifica è andata piuttosto bene, con tutto questo traffico in pista era fondamentale trovare il momento buono - ha dichiarato a caldo Max -. Il terzo posto è incredibilmente buono, è tutto nuovo per me, ma molto divertente e sta funzionando tutto abbastanza bene. L'obiettivo in gara? Vincere! Certo che possiamo!"

 

 

