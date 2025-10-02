Introduzione

Nuovo fine settimana e nuova occasione per McLaren. A Singapore, infatti, il team di Woking avrà il suo secondo match point a disposizione per diventare campione nel Mondiale Costruttori. Di seguito tutte le combinazioni. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING