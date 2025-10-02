F1, McLaren e il Mondiale Costruttori: le combinazioni in vista del GP di Singaporele combinazioni
Introduzione
Nuovo fine settimana e nuova occasione per McLaren. A Singapore, infatti, il team di Woking avrà il suo secondo match point a disposizione per diventare campione nel Mondiale Costruttori. Di seguito tutte le combinazioni.
Quello che devi sapere
McLaren, altra chance per chiudere i giochi
- A Baku non è andata di certo come previsto per la McLaren, che ha dovuto fare i conti con il ritiro di Oscar Piastri e la settima posizione di Lando Norris. Risultati che non hanno permesso al team di Woking di festeggiare la vittoria del titolo Costruttori. Il vantaggio di McLaren resta però molto grande su Mercedes (seconda in classifica) e già questo fine settimana a Singapore i Papaya avranno un'altra occasione per vincere il loro secondo titolo consecutivo.
Che cosa è successo a Baku
- Oscar Piastri e Lando Norris hanno avuto l'occasione di vincere il titolo Costruttori già nel fine settimana di Baku. Per farlo, McLaren avrebbero dovuto avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP in Azerbaijan. Con il settimo posto di Norris e il ritiro di Piastri (considerando anche i risultati dei Mercedes), McLaren ha salutato Baku con 333 punti di vantaggio sulla Mercedes, rinviando dunque l'appuntamento con il Costruttori.
La classifica Costruttori
Questa la situazione aggiornata prima dell'inizio del weekend di Singapore, con Mercedes che ora occupa il secondo posto a 333 punti dalla McLaren.
- McLaren 623 punti
- Mercedes: 290 punti
- Ferrari: 286 punti
- Red Bull: 272 punti
- Williams: 101 punti
- RB: 72 punti
- Aston Martin: 62 punti
- Kick Sauber: 55 punti
- Haas: 44 punti
- Alpine: 20 punti
McLaren, le combinazioni per Singapore
Partiamo da un presupposto: McLaren può vincere il titolo Costruttori senza dover pensare agli altri team. A Norris e Piastri, infatti, basterebbe raggiungere quota 13 punti al termine della gara di Singapore. Qualora la McLaren dovesse totalizzare meno di 13 punti, a quel punto per vincere il titolo i Papaya dovranno evitare di perdere 31 punti da Mercedes e 35 da Ferrari.
Quindi, McLaren può vincere il Mondiale Costruttori se...
- Conquista almeno 13 punti nella gara di Singapore;
- Non perde 31 punti dalla Mercedes;
- Non perde 35 punti dalla Ferrari.
Gli orari del GP di Singapore
Venerdì 3 ottobre
- Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche
- Ore 14.45: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Prove Libere 2
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live Show
- Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 4 ottobre
- Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Domenica 5 ottobre
- Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy