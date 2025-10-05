E' la 18^ gara della stagione, fondamentale per capire se Verstappen riuscirà a riaprire del tutto un campionato a lungo dominato da McLaren. Il team Papaya ha a disposizione il secondo match point per vincere il titolo Costruttori. Dalla pole scatta Russell, poi Super Max e Piastri. Antonelli proverà a farci sognare con il suo quarto posto in griglia, Ferrari chiamate alla rimonta. Pioggia a meno di due ore dal via: partenza alle 14, live su Sky e in streaming su NOW
