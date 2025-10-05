Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, GP Singapore: la diretta live da Marina Bay

E' la 18^ gara della stagione, fondamentale per capire se Verstappen riuscirà a riaprire del tutto un campionato a lungo dominato da McLaren. Il team Papaya ha a disposizione il secondo match point per vincere il titolo Costruttori. Dalla pole scatta Russell, poi Super Max e Piastri. Antonelli proverà a farci sognare con il suo quarto posto in griglia, Ferrari chiamate alla rimonta. Pioggia a meno di due ore dal via: partenza alle 14, live su Sky e in streaming su NOW

LIVE

Riscaldamento concluso! Si popola la griglia di partenza

Prova di partenza per Verstappen con gomma intermedia: pulita!

TEMPERATURA. 31° C, 71% di umidità

Gomma intermedia per la pioggia caduta fino a poco fa

Sono le 19.20 a Singapore, la pit lane sta per essere aperta: comincia il riscaldamento a Singapore!

f1

Davide Camicioli dal box Red Bull: "C'è grande concentrazione da queste parti, mi sembra siano nel 'Max mood'. Verstappen vuole vincere"

f1

Kimi Antonelli a Sky sulla partenza in seconda fila con Piastri: "Io non ho nulla da perdere, lui sì... "

f1

AGGIORNAMENTO METEO. Arrivata la pioggia a Singapore, abbastanza insistente in questo momento

METEO. Non è esclusa la pioggia per la gara di oggi

Le possibili strategie al GP Singapore secondo Pirelli

  • Prima opzione: partire con gomma media, fermarsi intorno ai giri 26-32 per montare la hard e proseguire fino al traguardo.
  • Seconda opzione: partire con hard, fermarsi dai giri 32-28 e mettere la media.
  • Terza opzione: partire con gomma soft, fermarsi tra il 20 e il 26° giro, e montare la hard, proseguendo fino alla fine.
  • Quarta opzione: per la strategia a due soste, Pirelli indica partenza con soft, uno stop dal 13° al 19° giro, poi gomma hard fino intorno al 34°-40° giro e, infine, mescola media fino alla bandiera a scacchi.
f1

Amici di Sky, appassionati di F1, è il giorno del GP Singapore: in tv diretta sul canale 207 e qui il racconto testuale giro dopo giro con il monitor dei tempi. E allora su i motori a Marina Bay, lo spettacolo sta per cominciare!

f1

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
  • Lunghezza: 4,900 Km
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 62
f1

Ci sono ben quattro zone DRS ma i sorpassi sono rari. L'aumento della velocità massima nella pit-lane, salito da 60 a 80 km/h, non dovrebbe avere un impatto significativo sulla strategia, con la sosta singola praticamente obbligata. Le variabili imprevedibili possono essere le neutralizzazioni e le condizioni meteorologiche che, all’Equatore, sono molto mutevoli.

f1

LE GOMME. Nessun cambiamento nella selezione delle mescole da asciutto: Pirelli ha infatti confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft per la gara di Marina Bay. SCOPRI TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

IL CIRCUITO. Da Baku a Singapore. il Mondiale corre al Marina Bay Street Circuit, un tracciato cittadino che si affronta in senso antiorario (come Baku od Austin, per esempio) e che attraversa i luoghi più suggestivi della città. Il layout del circuito ha subito nel 2023 delle modifiche con l'intento di aumentare velocità e spettacolo. Inteerventi ci sono stati però anche lo scorso anno. LE CARATTERISTICHE

f1

MCLAREN, SECONDO MATCH POINT. Nuova occasione per McLaren. A Singapore, infatti, il team di Woking avrà il suo secondo match point a disposizione per diventare campione nel Mondiale Costruttori. Qui tutte le COMBINAZIONI e Le CLASSIFICHE del Mondiale

f1

5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni: Hamilton nel ‘18, Vettel nel ‘19, Perez nel ’22, Sainz nel ’23, Norris nel ’24.

F1

Vettel è il recordman per piazzamenti a podio: 8 contro i 7 di Hamilton ed i 5 di Alonso.

f1

Fino al 2019 questa gara era stata vinta solo da campioni del mondo, passati o futuri: nel 2016 Rosberg fu l’eccezione, ma conquistò il titolo a fine anno. Negli ultimi 3 anni hanno vinto Perez, Sainz, Norris, mai campioni del mondo (finora).

7 volte su 15 il vincitore a Singapore si è poi aggiudicato il titolo, ma è successo l’ultima volta nel ’18 (Hamilton).

Mercedes, Red Bull e Ferrari sono i team più vincenti, con 4 successi. Questi tre team hanno sempre vinto qui dal 2010 al 2023 (12 edizioni consecutive, 4 ciascuno). Le 3 vittorie “residue” sono di Renault nel ’08 e di McLaren nel ’09 e '24.

Dal ‘14 al ‘22 qui sono salite sul podio solo Mercedes, Ferrari e Red Bull; sequenza spezzata nel ‘23 dal 2° posto della McLaren di Norris.

METEO. Parzialmente nuvoloso. Scarsa possibilità di rovesci durante la gara e leggera brezza da sud.

  • Gran Premio: 30°C
  • Temperatura massima: 38°C

LA GRIGLIA DI PARTENZA. George Russell conquista la pole a Singapore e precede Verstappen e Piastri. Splendida seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e la prima Ferrari di Hamilton. Leclerc con la seconda Rossa è 7°. Clamoroso epilogo, con le Williams di Albon e Sainz squalificate per irregolarità tecniche: scatteranno dall'ultima fila. Gasly dalla pit lane. LO SCHIERAMENTO COMPLETO

QUALIFICHE. Un super George Russell si prende la diciottesima qualifica della stagione a Singapore. Qui il meglio del sabato di Marina Bay.

LIBERE 3 A VERSTAPPEN. Ruggito di Max che fa sue le terze libere in 1:30.148. Secondo Piastri e terzo Russell. Antonelli chiude quarto, Hamilton ottavo (e investigato per infrazione di bandiera rossa) e Leclerc decimo. Si preannuncia una qualifica molto tirata alle 15.

LIBERE 2 A PIASTRI. L'australiano su McLaren il più veloce della seconda sessione di libere in 1:30.714. Secondo Hadjar, terzo Verstappen. Pasticcio ai box, con la Ferrari di Leclerc (nono) che esce in modo avventato ed entra in contatto con Norris (quinto): multato il team di Maranello. Incidenti anche per Russell e Lawson. Hamilton chiude decimo, Antonelli diciottesimo.

LIBERE 1 AD ALONSO. Lo spagnolo dell'Aston Martin centra il miglior tempo nelle Libere 1 in 1:31.116. Seconda la Ferrari di Leclerc e terza la Red Bull di Verstappen. Hamilton quarto, poi le McLaren (partita in sordina). Antonelli quattordicesimo.

