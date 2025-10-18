Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Usa: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in griglia

Michele Merlino

Introduzione

Ad Austin stasera verrà assegnata la diciannovesima pole position della stagione 2025 di Formula 1. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri, aspettando le qualifiche in programma alle ore 23. Tutto il fine settimana di Austin è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

Quello che devi sapere

Quanto conta davvero la pole ad Austin?

  • Ve lo diciamo subito, conta molto. Non a caso, sono solo due le vittorie che non sono arrivate dalla prima fila ad Austin. Però attenzione: il poleman ha perso la prima posizione al via in sei degli ultimi sette GP disputati sul tracciato americano. In questo intervallo, l'unico ad aver mantenuto la posizione è stato Valtteri Bottas nel 2019. Dato che non rispecchia in realtà quanto si è visto finora in questa stagione. Solo una volta, infatti, in questo 2025 il poleman ha perso la prima posizione al primo giro: Piastri a Imola.

Nessuno ha mai vinto qui partendo terzo o quinto

  • Un'altra particolarità in vista della qualifica di questa sera: nessuno ha mai vinto partendo dalla quinta posizione. Stesso discorso, un po' a sorpresa, va fatto per la terza casella. Partire in quelle zone della griglia non sembra portare bene...

La sola vittoria dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2023*

*Conquistò la pole ma venne retrocesso per penalità

La sola vittoria dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Leclerc 2024

Le cinque vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 5
  • Ultima volta: Verstappen 2022

Le cinque vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 5
  • Ultima volta: Verstappen 2021

Il programma su Sky Sport e NOW

Sabato 18 ottobre

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 19: F1 - Sprint
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 - Qualifiche
  • Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 19 ottobre

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy

