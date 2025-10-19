- 1.M. Verstappen
- 2.L. Norris
- 3.C. Leclerc
Formula 1, GP Austin: la diretta live dagli Usa
È la diciannovesima gara del Mondiale 2025 e potrebbe essere decisiva per capire che direzione prenderà il titolo piloti: tornerà ad essere un affare per sole McLaren o il poleman Verstappen tenterà un affondo per tenere i giochi ancora più aperti? E occhio alla Ferrari, buoni segnali in qualifica: Leclerc scatta terzo, Hamilton quinto. Alle 21 il via della gara in Texas: live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Texas! E' il 19esimo round del Mondiale da vivere come sempre insieme e una gara che si preannuncia emozionante! Dal 'Circuito delle Americhe' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il nostro racconto testuale con il monitor de tempi. E' ora, venite in pista con noi a godervi lo spettacolo!
Questo è l’81° GP di Formula 1 che si corre negli Stati Uniti, il 13° ad Austin: il circuito fece la sua prima apparizione nel 2012, vi si corse fino al 2019 prima della pausa per pandemia del 2020.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere in gara: 56
IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). CARATTERSTCHE DELLA PISTA
lI Mondiale di Formula 1 è sempre più aperto dopo la Sprint Race di Austin: le McLaren del leader Piastri e quella di Norris fuori al primo giro, con Verstappen che vince e accorcia sui Papaya. Ora è a -55 punti dalla vetta occupata da Oscar. Le CLASSIFICHE del Mondiale
GRIGLIA DI PARTENZA. Max Verstappen scatta dalla pole nel GP degli Stati Uniti. L'olandese ieri ha chiuso davanti a Norris e a Leclerc. Una Ferrari più pimpante rispetto alle precedenti sessioni, ha ottenuto anche il 5° tempo con Hamilton; 7° invece Antonelli. In top 10 Bearman, Sainz e Alonso. LO SCHIERAMENTO COMPLETO E L'ANALISI FILA PER FILA
Il plurivittorioso ad Austin è Hamilton: 5 successi contro i 3 di Verstappen.
Nel GP degli USA primeggia sempre Hamilton, con 6 vittorie (vinse anche a Indy nel 2007) contro le 5 di Schumacher.
L’anno scorso vinse Leclerc dal 4° posto in griglia (la sua ultima vittoria a tutt’oggi).
Record di Hamilton anche per podi ad Austin: 9, irraggiungibile, visto che il rivale più prossimo in attività è Verstappen a 6.
Nel GP degli USA Hamilton svetta su Schumacher per podi: 10-7.
Il poleman non vince qui dal ’21 (Verstappen).
LE PREVISIONI METEO PER IL GP USA DEL 19 OTTOBRE
- Per lo più nuvoloso con una leggera possibilità di rovesci fino all'alba. Poi diventerà soleggiato. Si prevede una gara asciutta.
- Vento leggero da nord.
- Inizio GP: 32°C.
- Temperatura massima: 31°C.
QUALIFICHE. Max Verstappen 'pigliatutto'. Sua pure la pole position ad Austin in 1:32.510 davanti a Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. 4° Russell, 5° Hamilton, poi Piastri. 7° Antonelli. CRONACA E HIGHLIGHTS
SPRINT RACE. Non solo la pole, l'olandese Verstappen ha vinto anche la Sprint Race del Gran Premio degli Usa e guadagna altri 8 punti sulle McLaren. Sul circuito di Austin, l'olandese ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg. CRONACA E HIGHLIGHTS
QUALIFICHE SPRINT. A Max anche la pole position per la Sprint Race. Il quattro volte campione del mondo aveva preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Quarto un fantastico Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°. Antonelli 11°. CRONACA E HIGHLIGHTS
LIBERE A NORRIS. Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere di Austin: 1:33.294 il suo crono. Secondo Hulkenberg, terzo Piastri e quarto Alonso. Ottavo Hamilton, ultimo Leclerc ma fermato anzitempo da un problema al cambio. Antonelli diciottesimo. I RISULTATI E TUTTI I TEMPI
Il nostro team per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Alla fine della gara il LIVE STREAMING con Notebook
Il commento post al GP di Austin con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi. QUI IL LINK PER SEGUIRE LA DIRETTA
Non perdere il post GP Austin con Race Anatomy
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Cosa vedremo oggi in diretta su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche su Sky Sport F1
- 1.00 del 10 ottobre il primo passaggio del GP.