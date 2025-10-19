Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Usa: Verstappen contro Norris, 9^ volta così in prima fila. L'ANALISI DELLA GRIGLIA

Michele Merlino

Sul tracciato di Austin prima fila con Verstappen e Norris (per la nona volta così al via), in seconda Leclerc e Russell. Qui analizziamo tutta la griglia di partenza per provare a capire che gara sarà quella in Texas. Il via alle 21,  live su Sky e in streaming su NOW

 

PRIMA FILA - 1) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole position in 1:32.510

  • 47^ pole in carriera (7^ quest'anno, 2^ nel GP di Usa)
  • Spezza una sequenza di 6 poleman diversi ad Austin (era partito in pole qui nel ’21).
  • 83^ prima fila in Carriera (10^ quest'anno, 4^ nel GP di Usa, 4^ consecutiva).

1) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole position in 1:32.510
2) LANDO NORRIS (McLaren)

  • 25^ prima fila in carriera
  • Unico pilota non-Mercedes/Red Bull/Ferrari a podio qui nell’era Power Unit.
  • Per la 9^ volta Norris è 2° in griglia dietro a Verstappen

2) LANDO NORRIS (McLaren)
SECONDA FILA - 3) CHARLES LECLERC (Ferrari)

  • Miglior posizione in griglia dalla pole in Ungheria.
  • Secondo miglior risultato qui dopo la pole del ’23.

3) CHARLES LECLERC (Ferrari)
4) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

  • Eguaglia il suo miglior risultato qui (2022). L’anno scorso da 20° in griglia a 6°.
  • 3^ medaglia Sprint per Russell dopo la vittoria in Brasile 2022 ed il terzo posto in Qatar l’anno scorso.
  • 17-2 in qualifica contro Antonelli.

4) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
TERZA FILA - 5) LEWIS HAMILTON (Ferrari)

  • Sta vivendo il suo digiuno più lungo di podi: 20 GP.
  • 18 GP senza podi con la Ferrari: tutti gli altri piloti che hanno corso almeno 16 GP con una Ferrari ci sono andati a podio.

5) LEWIS HAMILTON (Ferrari)
6) OSCAR PIASTRI (McLaren)

  • Quando è partito 6° o peggio (26 volte finora) è andato a podio due volte: da 6° a 2° in Qatar ’23; da 7° a 2° in Austria l’anno scorso

6) OSCAR PIASTRI (McLaren)
QUARTA FILA - 7) KIMI ANTONELLI (Mercedes)

  • Primo italiano nella top-10 in griglia ad Austin.
  • 2-17 in qualifica contro Russell: lo ha battuto a Miami e Baku

7) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
8) OLIVER BEARMAN (Haas)

  • Miglior risultato in carriera, al primo GP qui.

8) OLIVER BEARMAN (Haas)
QUINTA FILA - 9) CARLOS SAINZ (Williams)

  • 6^ medaglia Sprint per Sainz, che porta la Williams nei primi 3 di una Sprint per la prima volta

9) CARLOS SAINZ (Williams)
10) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

  • 31-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi, seconda sequenza di tutti i tempi. La sequenza record assoluta è di 33 GP,
  • Max Verstappen da Monaco ‘23 a Baku ‘24 contro Perez.

10) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
SESTA FILA - 11) NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber)

  • 244 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podi

11) NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber)
12) LIAM LAWSON (RB Team)

  • Finora 29 i GP disputati dal neozelandese in F1

12) LIAM LAWSON (RB Team)
SETTIMA FILA - 13) YUKI TSUNODA (Red Bull)

  • Finora 106 GP disputati finora dal pilota giapponese

13) YUKI TSUNODA (Red Bull)
14) PIERRE GASLY (Alpine)

  • 171 GP, 1 prima fila, 1 vittoria, 5 podi

14) PIERRE GASLY (Alpine)
OTTAVA FILA - 15) FRANCO COLAPINTO (Alpine)

  • Finora 20 GP disputati dall'argentino in F1

15) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
16) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)

  • 18 GP finora corsi in F1 dal pilota brasiliano

16) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
NONA FILA - 17) ESTEBAN OCON (Haas)

  • 174 GP, 1 vittoria, 4 podi

17) ESTEBAN OCON (Haas)
18) ALEXANDER ALBON (Williams)

  • 122 GP, 2 podi

18) ALEXANDER ALBON (Williams)
DECIMA FILA - 19) ISACK HADJAR (Racing Bulls)

  • 18 GP, 1 podio

19) ISACK HADJAR (Racing Bulls)
20) LANCE STROLL (Aston Martin)

  • 183 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi

20) LANCE STROLL (Aston Martin)
