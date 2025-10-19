F1, GP Usa: Verstappen contro Norris, 9^ volta così in prima fila. L'ANALISI DELLA GRIGLIALE STATISTICHE
Sul tracciato di Austin prima fila con Verstappen e Norris (per la nona volta così al via), in seconda Leclerc e Russell. Qui analizziamo tutta la griglia di partenza per provare a capire che gara sarà quella in Texas. Il via alle 21, live su Sky e in streaming su NOW
PRIMA FILA - 1) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole position in 1:32.510
- 47^ pole in carriera (7^ quest'anno, 2^ nel GP di Usa)
- Spezza una sequenza di 6 poleman diversi ad Austin (era partito in pole qui nel ’21).
- 83^ prima fila in Carriera (10^ quest'anno, 4^ nel GP di Usa, 4^ consecutiva).
2) LANDO NORRIS (McLaren)
- 25^ prima fila in carriera
- Unico pilota non-Mercedes/Red Bull/Ferrari a podio qui nell’era Power Unit.
- Per la 9^ volta Norris è 2° in griglia dietro a Verstappen
SECONDA FILA - 3) CHARLES LECLERC (Ferrari)
- Miglior posizione in griglia dalla pole in Ungheria.
- Secondo miglior risultato qui dopo la pole del ’23.
4) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
- Eguaglia il suo miglior risultato qui (2022). L’anno scorso da 20° in griglia a 6°.
- 3^ medaglia Sprint per Russell dopo la vittoria in Brasile 2022 ed il terzo posto in Qatar l’anno scorso.
- 17-2 in qualifica contro Antonelli.
TERZA FILA - 5) LEWIS HAMILTON (Ferrari)
- Sta vivendo il suo digiuno più lungo di podi: 20 GP.
- 18 GP senza podi con la Ferrari: tutti gli altri piloti che hanno corso almeno 16 GP con una Ferrari ci sono andati a podio.
6) OSCAR PIASTRI (McLaren)
- Quando è partito 6° o peggio (26 volte finora) è andato a podio due volte: da 6° a 2° in Qatar ’23; da 7° a 2° in Austria l’anno scorso
QUARTA FILA - 7) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
- Primo italiano nella top-10 in griglia ad Austin.
- 2-17 in qualifica contro Russell: lo ha battuto a Miami e Baku
8) OLIVER BEARMAN (Haas)
- Miglior risultato in carriera, al primo GP qui.
QUINTA FILA - 9) CARLOS SAINZ (Williams)
- 6^ medaglia Sprint per Sainz, che porta la Williams nei primi 3 di una Sprint per la prima volta
10) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
- 31-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi, seconda sequenza di tutti i tempi. La sequenza record assoluta è di 33 GP,
- Max Verstappen da Monaco ‘23 a Baku ‘24 contro Perez.
SESTA FILA - 11) NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber)
- 244 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podi
12) LIAM LAWSON (RB Team)
- Finora 29 i GP disputati dal neozelandese in F1
SETTIMA FILA - 13) YUKI TSUNODA (Red Bull)
- Finora 106 GP disputati finora dal pilota giapponese
14) PIERRE GASLY (Alpine)
- 171 GP, 1 prima fila, 1 vittoria, 5 podi
OTTAVA FILA - 15) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
- Finora 20 GP disputati dall'argentino in F1
16) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
- 18 GP finora corsi in F1 dal pilota brasiliano
NONA FILA - 17) ESTEBAN OCON (Haas)
- 174 GP, 1 vittoria, 4 podi
18) ALEXANDER ALBON (Williams)
- 122 GP, 2 podi
DECIMA FILA - 19) ISACK HADJAR (Racing Bulls)
- 18 GP, 1 podio
20) LANCE STROLL (Aston Martin)
- 183 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi
