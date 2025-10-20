Introduzione

Cinque weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Verstappen ad Austin è sempre più aperto. Piastri è sempre leader del campionato, ma ora con meno certezze con Norris e Max più vicini. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano cinque GP e due Sprint Race alla fine della stagione. La F1 torna n pista nel fine settimana: il GP Messico è live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFCHE DEL MONDIALE