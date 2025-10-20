F1, la volata per il titolo Mondiale tra Piastri, Norris e Verstappen: la situazione5 GP AL TERMINE
Introduzione
Cinque weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Verstappen ad Austin è sempre più aperto. Piastri è sempre leader del campionato, ma ora con meno certezze con Norris e Max più vicini. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano cinque GP e due Sprint Race alla fine della stagione. La F1 torna n pista nel fine settimana: il GP Messico è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
PIASTRI SEMPRE LEADER, MA CON MENO CERTEZZE DOPO AUSTIN
- La premessa è d'obbligo. Numeri alla mano, il destino è ancora nelle mani di Oscar Piastri. Il 24enne pilota australiano della McLaren è sempre leader della classifica del Mondiale, ma dopo Austin ha qualche certezza in meno. Più di 'qualche' a dire il vero dato che Verstappen ha accorciato le distanze dopo aver vinto sia Sprint che GP, così come Norris dopo il secondo posto nella gara della domenica.
VOLATA PER IL TITOLO, PRO E CONTRO PER PIASTRI
- I PRO. Ha appena 24 anni e sin dall'esordio in ha dimostrato di avere il physique du rôle per poter reggere la pressione dell'ambiente. Dentro la pista, nel paddock e anche fuori.
- Il vantaggio in classifica: è ancora cospicuo e, come detto in precedenza, tutto dipenderà soprattutto dalle sue prestazioni.
- Il team: McLaren ha dimostrato di essere sempre compatta, nelle sue decisioni (finanche troppo con le Papaya Rules) e nella gestione dei ploti. Logico che Stella & Co. daranno ad Oscar tutto il supporto possibile.
NORRIS E VERSTAPPEN: OSCAR, ATTENTO A QUEI DUE...
- I CONTRO. Il dover confermare di saper reggere davvero la pressione, perché il distacco da Norris e Verstappen si è assottigliato e, al contempo, Piastri da Baku (dove è arrivato il suo primo errore stagionale) ha perso parecchio smalto.
- Norris ora sembra Piastri: Lando sbaglia meno, Lando calcola di più, Lando è più concentrato. E' proprio vero che il primo rivale in F1 è il compagno di box....
- E poi lui, Super Max Verstappen: è entrato in 'modalità rimonta e per molti è il vero allarme che deve scattare (o forse è già scattato) nella testa di Piastri.
LA CLASSIFICA E I DISTACCHI
A cinque weekend dal termine, il campionato è sempre più aperto. Dopo il Texas guadagnano terreno su Piastri sia Norris che Verstappen. Questa è la classifica dei prim tre.
- Piastri 346 punti
- Norris 332 punti
- Verstappen 306 punti
I dstacchi:
- Norris a -14 punti dal primo posto
- Verstappen a -40 punti dal primo posto
RNCORSA VERSTAPPEN: L'AVVICNAMENTO A PIASTRI DALL'OLANDA AD OGGI
Senza girarci troppo attorno, chi non è un tifoso della McLaren sta sicuramente sperando che il Mondiale possa promettere scintille fino all'ultima bandiera a scacchi e che la rincorsa di Verstappen possa regalare ancora spettacolo. Dall'Olanda al Texas, intanto, la 'missione rimonta' di Max sta procedendo alla grande e ha riaperto la corsa a un titolo plot che sembrava un affare per sole Papaya. Da Zandvoort ad Austin, così ha ridotto il vantaggio di Piastri:
- Zandvoort, era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Monza, era di + 94 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Baku, era di + 69 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Singapore, era di + 63 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Austin, + 40 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Totale punti guadagnati: 64
- Media punti guadagnati a weekend: 16
IL CALENDARO DELLA VOLATA FNALE E I PUNTI A DISPOSIZIONE
Alla fine del Mondiale mancano cinque appuntamenti: 5 GP e ancora 2 Sprint:
- GP Città del Messico (24-26 ottobre)
- GP Brasile (7-9 novembre). Weekend con la Sprint
- GP Las Vegas (20-22 novembre)
- GP Qatar (28-30 novembre). Weekend con la Sprint
- GP Abu Dhabi (5-7 dicembre).
Punti a disposizione:
- 125 punti considerando il solo primo posto nei GP rimanenti (ma è chiaro che in base all'andamento delle gare i calcoli andranno fatti in base al complessivo sistema d punteggio che potrebbe risultare decisivo, per esempio, a fronte di ritiri o situazioni analoghe dei pretendenti al titolo)
- 8 punti per le due Sprint Race
DOVE PUO' ESSERE DECISO IL MONDIALE?
Complicato dare una risposta ad oggi, ma di sicuro il prossimo appuntamento di Città del Messico potrebbe rappresentare una svolta. l'Autodromo Rodriguez si trova a 2.285 m sul livello del mare, quindi altitudine, aria rarefatta, carico aerodinamico, bilanciamento e Power Unit saranno tutti fattori da tenere in considerazione. Più che mai, stavolta, per chi insegue il titolo.