Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Usa ad Austin
Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori. La F1 torna in Messico dal 24 al 26 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen domina anche ad Austin e riapre defintivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari.
- Poi Hamilton, il leader del campionato Piastri e Russell.
- Antonelli 13° dopo un contatto con Sainz, ritiro per Carlos.
- Ecco come cambiano le classifiche dopo Austin
- McLaren 678 punti *
- Mercedes 341
- Ferrari 334
- Red Bull 331
- Williams 111
- RB 72
- Aston Martin 69
- Kick Sauber 59
- Haas 46
- Alpine 20