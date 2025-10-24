Introduzione

La prossima generazione di auto FIA Formula Regional è stata svelata a Monza: la Tatuus T-326, che scenderà in pista nel campionato europeo FIA Formula Regional 2026, è stata presentata dai rappresentanti della FIA, dell'ACI e della Tatuus prima dell'ultimo round dell'attuale stagione. La vettura è stata portata in pista dalla nostra Vicky Piria. Intanto la F1 corre in Messico: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

