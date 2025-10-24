Offerte Sky
Formula Regional, la prossima generazione di auto è stata svelata a Monza. FOTO

A MONZA

Introduzione

La prossima generazione di auto FIA Formula Regional è stata svelata a Monza: la Tatuus T-326, che scenderà in pista nel campionato europeo FIA Formula Regional 2026, è stata presentata dai rappresentanti della FIA, dell'ACI e della Tatuus prima dell'ultimo round dell'attuale stagione. La vettura è stata portata in pista dalla nostra Vicky Piria. Intanto la F1 corre in Messico: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Quello che devi sapere

FORMULA REGIONAL, SVELATA A MONZA LA PROSSIMA GENERAZIONE DI AUTO

  • Una giornata importante per il motorsport a Monza, dove la prossima generazione di auto FIA Formula Regional è stata svelata: la Tatuus T-326, che scenderà in pista nel campionato europeo 2026, è stata presentata dai rappresentanti della FIA, dell'ACI e dell'italiana Tatuus prima dell'ultimo round della stagione in corso. Di seguito tutti i dettagli forniti dalla Federazione.

IN PISTA CON VICKY PIRIA

  • Nel giorno del suo debutto sul circuito brianzolo, la nuova monoposto è scesa in pista guidata dalla nostra Vicky Piria.

LA RICERCA E LO SVILUPPO

  • Soggetta all'omologazione FIA, la vettura è stata costruita secondo le più recenti specifiche stabilite dalla FIA, che seguono un'ampia ricerca e sviluppo da parte del Dipartimento Tecnico e di Sicurezza della FIA, nonché aggiornamenti significativi da parte degli aerodinamici della FIA che seguono la filosofia di progettazione sviluppata per l'apice dello sport motoristico: il campionato di Formula 1.

IL RUOLO DLLA FORMULA REGIONAL

  • Dal 2019, la Formula Regional occupa una posizione importante nella piramide mondiale delle monoposto, collocandosi tra i campionati nazionali di Formula 4 certificati dalla FIA e le competizioni internazionali come la FIA Formula 3.

 

TELAIO E ABITACOLO

  • Il telaio di nuova generazione è conforme ai più elevati standard di sicurezza FIA, con strutture rinforzate e componenti aggiornati, come crash box anteriori e posteriori di nuova concezione, pannelli anti-intrusione e un sistema di protezione antiribaltamento rivisitato. All'interno dell'abitacolo, la configurazione ergonomica è stata ottimizzata per garantire una posizione di guida confortevole, adatta a un'ampia gamma di piloti, migliorando la visibilità, il comfort e l'esperienza di guida complessiva.

TEST AERODINAMICI E MOTORE

  • La vettura svelata a Monza è stata sottoposta a test aerodinamici presso la rinomata galleria di prova di Catesby, nel Regno Unito. La vettura è caratterizzata da un carico aerodinamico complessivo aumentato e da un effetto scia ridotto, migliorando le opportunità di sorpasso e la qualità della gara in pista. In abbinamento al nuovo motore ATM163T a tre cilindri, sviluppato da Autotecnica Motori e derivato dal Toyota G16E, FREC nel 2026 presenterà la vettura più efficiente di sempre nella categoria, raggiungendo gli ambiziosi obiettivi della FIA in materia di sostenibilità attraverso l'innovazione tecnologica.

