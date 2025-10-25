FERRARI. A Città del Messico il clima e l'altura mettono alla prova piloti e monoposto, l’aria rarefatta rende il raffreddamento dei motori particolarmente complesso. Per questo, le scuderie hanno introdotto nuove aperture su cofano e pance per ottimizzare il flusso d’aria e migliorare la gestione termica. Nel VIDEO, Mara Sangiorgio spiega le modifiche apportate alla SF-25.