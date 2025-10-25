- 1.M. Verstappen
- 2.C. Leclerc
- 3.A. Antonelli
Formula 1, GP Messico: la diretta delle prove libere a Città del Messico
Ultimi sessanta minuti di prove a Città del Messico: semaforo verde alle 19.30, poi alle 23 il momento delle qualifiche per assegnare la ventesima pole position della stagione. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Messico! Pronti a vivere con voi le terze libere all'Hermanos Rodriguez che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui intempo reale con la cronaca testuale e il monitor dei tempi. Su i motori, si riparte!
Nel GP del Messico sono saliti sul podio 32 piloti in 24 edizioni
IL DATO. Il vincitore in Messico non vince il Mondiale: solo in 7 casi su 24 il vincitore qui si è poi laureato campione a fine anno, con un’inversione di tendenza. Jim Clark nel 1963; Graham Hill nel 1968; Nigel Mansell nel 1992; quindi, dal ‘19 al ‘23, 4 su 4: Lewis Hamilton nel ‘19; Max Verstappen dal ’21 al ‘23.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
Le previsioni meteo per libere e qualifiche di oggi
- Prevista una giornata asciutta.
- FP3: 24°C.
- Q: 26°C.
- Temperatura massima: 24°C
LO SPETTACOLO DEL MESSICO. Scuderie e piloti pronti al ventesimo GP del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutte le emozioni dal circuito di Città del Messico: i colori, le curiosità e le tradizioni che legano il Paese centroamericano alla Formula 1. GUARDA LE FOTO
Messico, come un ballo in maschera: il GP di F1 tra colori, tradizioni e curiositàVai al contenuto
RED BULL. Perdita di carico e gestione delle temperature. Questi alcuni dei fattori a cui i team devono fare attenzione in Messico: aria rarefatta, temperature e altura costringono i team ad adattare le vetture, con modifiche visibili a pance e cofano motore. Ma non solo. Qui vi mostriamo le soluzioni tecniche introdotte da Red Bull che con Verstappen proverà a rosicchiare altri punti nella rincorsa sul leader del campionato Piastri. I dettagli con l'ANALISI DI MATTEO BOBBI
La Red Bull spinge anche in Messico: le novità introdotte sulla RB21. L'ANALISIVai al contenuto
FERRARI. A Città del Messico il clima e l'altura mettono alla prova piloti e monoposto, l’aria rarefatta rende il raffreddamento dei motori particolarmente complesso. Per questo, le scuderie hanno introdotto nuove aperture su cofano e pance per ottimizzare il flusso d’aria e migliorare la gestione termica. Nel VIDEO, Mara Sangiorgio spiega le modifiche apportate alla SF-25.
Sai tutto sul circuito del ventesimo appuntamento del Mondiale? Ecco tutte le CARATTERISTICHE dell'Autodromo Fratelli Rodriguez
LA CLASSIFICA. Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: dopo Austin, guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori.
Le classifiche del Mondiale dopo il GP di AustinVai al contenuto
LIBERE 2 A VERSTAPPEN. Seconde libere nel segno del pilota olandese della Red Bull cha ha chiuso in 1:17.392. Secondo Leclerc con una pimpante Ferrari e terzo un ottimo Antonelli su Mercedes. Norris quarto con un pauroso ritmo gara, Hamilton quinto. Il leader Piastri solo dodicesimo e molto in ritardo nel passo gara dall'altra McLaren di Lando. CRONACA E HIGHLIGHTS
LIBERE 1 A LECLERC. Il pilota monegasco della Ferrari il miglior tempo nella prima sessione di libere: 1:18.380. Antonelli secondo e Hulkenberg terzo. Quarto il leader del campionato Piastri. Nove rookie in pista per ottemperare agli obblighi regolamentari, il più veloce è stato Lindblad su Red Bull (ha girato al posto di Verstappen). Si riparte a mezzanotte con le FP2. CRONACA E HIGHLIGHTS
Un team Mondiale: così Sky vi racconta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Torna l'ora solare: il GP Messico scatta sempre alle 21, ma attenzione alle lancette!
Il tradizionale cambio dell'orario autunnale non inciderà sul via del GP del Messico, in programma alle 21 italiane di domenica, ma stanotte, alle 3, sarà necessario portare le lancette indietro di 60'. Questo ci regalerà un'ora di sonno in più, ma anche la possibilità di arrivare più riposati all'evento di Città del Messico da vivere tutto live su Sky e in streaming su NOW
Il programma di oggi su Sky
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Il programma di domenica 26 ottobre su Sky
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy