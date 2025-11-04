Offerte Sky
F1, Norris nuovo leader: la rimonta su Piastri nella classifica piloti

sfida mondiale

Michele Merlino

Introduzione

Lando Norris è il nuovo leader del Mondiale di Formula 1 dopo la vittoria in Messico e il quinto posto di Oscar Piastri. Ma come è nata questa rimonta da parte del britannico? Qui tutti i dettagli, in attesa del ritorno in pista questa settimana in Brasile: tutto live dal 7 al 9 novembre su Sky e in streaming su NOW

 

Quello che devi sapere

Il distacco di inizio stagione

  • E pensare che la stagione era partita decisamente meglio per Norris. Il britannico ha infatti vinto la prima gara in Australia conquistando subito 25 punti, a discapito dei soli 2 presi da Piastri (nono). Il vantaggio iniziale di Norris sul suo compagno di squadra è stato dunque di 23 punti, ma è poi sceso sempre di più fino ai soli 3 in Bahrain (quarta gara dell'anno). A pesare in quella parte di stagione sono stati i 32 punti conquistati da Piastri in Cina (weekend in cui c’è stata la Sprint), a differenza dei 19 di Norris.

Quando Norris ha definitivamente perso il primo posto

  • Ve lo diciamo subito: dopo il weekend in Arabia Saudita (quinta gara dell'anno), in cui Piastri ha vinto e aggiunto 25 punti, mentre Norris 12 per via del quarto posto al traguardo. Con questi risultati, l'australiano si è preso la leadership del Mondiale salendo a 99 punti, ben 10 in più rispetto al suo compagno di squadra Norris.

Il vantaggio più grande avuto da Piastri

  • Nella prima parte di stagione, e anche dopo la pausa estiva, Piastri ha sempre mantenuto la leadership del Mondiale su Lando Norris, con un vantaggio che è aumentato fino a 34 punti dopo il GP d'Olanda, in cui l'australiano ha chiuso davanti a tutti conquistando 25 punti, mentre Norris è stato costretto al ritiro.

Il recupero di Norris

  • Da quel GP, però, è partita la rimonta di Norris. In Italia si è portato a -31 punti, poi a -25, -22 ed è arrivato al post GP Usa con -14 punti. Un distacco che si è ridotto sempre di più e che ha visto Norris guadagnare sul compagno di squadra per ben cinque Gran Premi consecutivi. Fino ad arrivare in Messico: Norris vince la gara dominando dall'inizio alla fine, mentre Piastri chiude quinto. Sorpasso compiuto: a quattro gare dalla fine, Norris è il nuovo leader del Mondiale ma con un solo punto di vantaggio su Piastri, in un finale di stagione tutto da vivere.

Il calendario con le ultime gare che decideranno il Mondiale

GP Brasile (7-9 novembre): San Paolo

  • FP1: venerdì alle 15.30
  • SQ: venerdì alle 19.30
  • Sprint: sabato alle 15.00
  • Qualifiche: sabato alle 19.00
  • Gara: domenica alle 18.00 

GP Las Vegas (20-22  novembre): Las Vegas

  • FP1: venerdì alle 01.30
  • FP2: venerdì alle 05.00
  • FP3: sabato alle 01.30
  • Qualifiche: sabato alle 05.00
  • Gara: domenica alle 05.00 

GP Qatar (28-30 novembre): Lusail

  • FP1: venerdì alle 14.30
  • SQ: venerdì alle 18.30
  • Sprint: sabato alle 15.00
  • Qualifiche: sabato alle 19.00
  • Gara: domenica alle 17.00 

GP Abu Dhabi (5-7 dicembre): Yas Marina

  • FP1: venerdì alle 10.30
  • FP2: venerdì alle 14.00
  • FP3: sabato alle 11.30
  • Qualifiche: sabato alle 15.00
  • Gara: domenica alle 14.00 

