SQ1, CLASSIFICA LIVE: VER, PIA, NOR
Tempo di assegnare la prima pole del fine settimana a Interlagos: ora le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la Sprint Race di domani (assegnerà punti importanti per la volata al titolo). Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Scatta al comando la Red Bull di Verstappen: primo in 1:10.107
Settimo Hamilton tra Lawson e Bortoleto: 1:10.286
Parte da un settimo posto la Ferrari di Leclerc
Quarto posto momentaneo per Hadjar su Racing Bulls
Norris secondo, Alonso terzo
Piastri si piazza al comando in 1:10.286
Scivola un po' Norris in questi primi attimi di SQ1
VIA ALLA PRIMA SESSIONE DELLE QUALIFICHE SPRINT
TEMPERATURE: 19° C, 42° dell'asfalto
Penultimo fine settimana con il format della Sprint. In Brasile si va verso le qualifiche delle 19.30 per stabilire la griglia della gara sui 100 Km di domani. In tv la diretta è su Sky Sport F1, qui la cronaca giro dopo giro con il monitor dei tempi. E' ora, torniamo in pista!
A chi andrà la pole per la Sprint Race stasera? Ecco chi ne ha ottenute di più fin ora. L'ALBO D'ORO
IL CASO DI HAMILTON, L'OMAGGIO A SENNA. Un legame speciale tra Lewis e il Brasile, dove dal 2022 è cittadino onorario, e un legame speciale con la leggenda Ayrton Senna. Il pilota britannico omaggia l’indimenticato campione con un casco speciale che riproduce una bandiera brasiliana.
La gomma dura ha convinto Toto Wolff, le parole del team principal Mercedes a Sky Sport F1 subito dopo le prove libere a Interlagos.
Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come avveniva in precedenza).
Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
IL METEO. Parzialmente nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, ma probabilmente asciutto al mattino. Instabilità nel pomeriggio con possibilità di rovesci in graduale aumento, con possibili temporali in serata. Vento leggero da nord-ovest con rovesci dalle colline settentrionali. Per sabato allerta meteo.
LE GOMME A INTERLAGOS. Lotta a degrado e usura: si spiega così la scelta di Pirelli per le mescole portate a Interlagos nel weekend che prevede anche la penultima Sprint Race della stagione. Tutti i dettagli forniti da PIRELLI
Quattro GP e due Sprint al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader. Piastri ora è secondo, Verstappen è ancora in ballo (anche se le possibilità di rimonta si riducono). Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano quattro GP e due Sprint Race alla fine della stagione. IL PUNTO
A NORRIS LE PROVE LIBERE. Il britannico fa sua l'unica sessione di libere in Brasile con il tempo di 1:09.975. Seconda l'altra Papaya di Piastri, poi Hulkenberg. Indietro le Ferrari che hanno svolto un lavoro diverso dagli altri e Verstappen non apparso particolarmente brillante. CRONACA E TEMPI
Fno a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di San Paolo, valido per il Mondiale 2025 di F1, da vivere su Sky Sport Uno,Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming suNOW. Oggi in pista con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. In Brasile torna il formato che prevede qualifiche (stasera ore 19.30) e gara Sprint (sabato ore 15). Le qualifiche per la gara lunga sono invece in programma sabato alle 19, il giorno dopo alle 18 il via del gran premio.