Quattro GP e due Sprint al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader. Piastri ora è secondo, Verstappen è ancora in ballo (anche se le possibilità di rimonta si riducono). Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano quattro GP e due Sprint Race alla fine della stagione. IL PUNTO