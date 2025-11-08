Le due Ferrari ufficiali hanno seguito sul traguardo le Toyota, tornata al successo dopo un anno con la GR010 #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/Nyck de Vries, gestendo alla perfezione una gara non priva di rischi. Lontane le Porsche del Team Penske, mai troppo minacciose, mentre strategia e pit stop non sono state influenzate dalle due Safety Car interpellate dalla direzione gara, la prima è arrivata per il contatto tra Thomas Flohr e Jenson Button, che non ha trovato le gioie sperate nell’ultima gara da pilota a tempo pieno, ricevendo uno stop&go di 30 secondi e finendo 16°. La seconda neutralizzazione ha avuto luogo a 40 minuti dalla fine per un problema tecnico sulla BMW di Dries Vanthoor. Ripartita la corsa per uno sprint di 30 minuti, Ferrari ha evitato rischi e, a pochi km dal traguardo, ha deciso di invertire le posizioni della #50 e della #51, scambio che è valso a Molina/Nielsen/Fuoco il terzo posto in gara e, soprattutto, nella classifica piloti, dove il trio ha chiuso dietro a Pier Guidi/Calado/Giovinazzi e Kubica/Ye/Hanson, per una tripletta Ferrari dal sapore storico.