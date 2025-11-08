Wec, storica Ferrari: campione piloti e costruttori 2025che rossa!
Storica, splendida Ferrari: la Scuderia di Maranello centra un doppio trionfo nel WEC. La 8 Ore del Bahrain 2025 entra così nella storia del motorsport perché segna il ritorno al successo della Rossa nel Mondiale Endurance, a 53 anni dall'ultima volta in questa categoria. La Scuderia, con la sua 499P, ha portato a casa entrambi i titoli: quello Piloti vinto da Calado-Giovinazzi-Pier Guidi sulla vettura numero #51, e quello Costruttori. Un doppio successo leggendario, che si somma le tre Le Mans vinte nelle ultime tre stagioni.