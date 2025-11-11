I numeri imbarazzanti della Rossa, sia rispetto ai propri avversari che a uno dei suoi piloti, tirati recentemente in ballo da John Elkann, dovrebbero far pensare tutti a Maranello che forse la cosa migliore in questo momento sarebbe rimanere per un po' in silenzio. Per riordinare le idee e pensare a dare ai tifosi una macchina all'altezza del loro amore