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Le mille volte di McLaren in F1: il team di Woking festeggerà la millesima gara a Monaco

Andrea Sillitti
©Getty

Da Bruce McLaren a Norris e Piastri, passando per Senna, Prost e Hamilton: il team di Woking si prepara a festeggiare il traguardo dei mille Gran Premi. Una storia fatta di vittorie, crisi sfiorate e rinascite, che oggi riporta la McLaren tra le grandi protagoniste della Formula 1 mondiale. Lo speciale di Sky 'House of McLaren' (in onda su Sky Sport F1 alle 18) racconta la storia del team papaya in F1

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