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la protagonista

Nel calcio femminile c'è un prima e un dopo Alexia Putellas

Martina Angelini

Martina Angelini

È stata la calciatrice che ha preso per mano il calcio femminile e l'ha portato fino ai livelli di oggi. Per tecnica, carisma e visibilità ha dato una consapevolezza totalmente diversa a tutto il movimento, cambiando la percezione nei confronti di questo sport. Il suo addio al Barcellona, dopo 14 anni, rappresenta un prima e un dopo: per il club, ma soprattutto per il calcio femminile

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