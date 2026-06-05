Nel calcio femminile c'è un prima e un dopo Alexia Putellas
È stata la calciatrice che ha preso per mano il calcio femminile e l'ha portato fino ai livelli di oggi. Per tecnica, carisma e visibilità ha dato una consapevolezza totalmente diversa a tutto il movimento, cambiando la percezione nei confronti di questo sport. Il suo addio al Barcellona, dopo 14 anni, rappresenta un prima e un dopo: per il club, ma soprattutto per il calcio femminile
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