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Non solo Jacobs: i tanti bei segnali della Diamond League di Roma

Federica Frola

Federica Frola

La copertina se la prendono le lacrime di Nadia Battocletti, l'atleta forse più attesa, dopo un tredicesimo posto figlio di una recente forma influenzale. Poi però ci sono le vittorie di Fabbri nel getto del peso, di Sioli nel salto in alto e di Diaz nel salto triplo, oltre a un Marcell Jacobs (5° al traguardo) tornato sotto i 10". Agli Europei di Birmingham l'Italia si candida insomma a essere una delle favorite

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