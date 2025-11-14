F1 Commission, ultima riunone 2025: 2 soste obbligatorie, gomme e numeri piloti. I TEMILA RIUNIONE
Introduzione
La quarta e ultima riunione 2025 F1 Commissione Formula 1 si è tenuta nella giornata del 14 novembre, presso la sede della FIA a Londra. Presieduta dal Direttore FIA Monoposto Nikolas Tombazis e dal Ceo F1 Stefano Domenicali. Obbligo di due soste in gara e gomme tra i temi affrontati. Ma si è parlato anche del sistema di raffreddamento di guida. La F1 torna in pista Las Vegas dal 21 al 23 novembre live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Aggiornamenti a Regolamento Tecnico, Sportivo, Finanziario e Operativo
Regolamento Tecnico e Sportivo 2026
- A seguito della discussione in sede di riunione, una serie di modifiche al Regolamento Tecnico, Sportivo, Finanziario e Operativo 2026 saranno sottoposte al Consiglio Mondiale dello Sport Motoristico il 10 dicembre.
- È stata discussa una proposta per valutare l'obbligo di due pit stop per i Gran Premi, insieme ad aggiustamenti alle specifiche degli pneumatici, ai limiti di durata degli stessi e all'utilizzo di tre mescole in gara. La discussione si è incentrata sul feedback delle analisi e delle simulazioni fornite dai team e da Pirelli. Al momento non sono state concordate modifiche, ma si è concordato che i colloqui su questo argomento proseguiranno durante la stagione 2026.
Restrizioni sui test aerodinamici (ATR)
Sono in fase di sviluppo modifiche alle restrizioni sui test aerodinamici (ATR) per allineare la Formula 1 alle moderne tecnologie di elaborazione e simulazione, tenendo conto anche dei costi.
pubblicità
Livree delle auto e numeri dei piloti
- A seguito di discussioni con il Comitato Consultivo Tecnico, è stato discusso il tema di un limite minimo di superficie per le livree delle vetture nel 2026.
- I rappresentanti della Commissione hanno concordato che almeno il 55% della superficie (vista lateralmente e dall'alto) debba essere coperta da livree verniciate o adesive, anziché da superfici in fibra di carbonio nuda. L'obiettivo di questa misura è aumentare la differenziazione visiva tra le vetture.
- Modifiche al regolamento sui numeri di gara permanenti per i piloti, introdotte per la stagione 2014. Si è concordato che sarebbe stata consentita la proposta per i piloti di cambiare il numero di gara durante la loro carriera.
Sistema di raffreddamento di guida
- È stata discussa la potenziale introduzione obbligatoria del Sistema di raffreddamento di guida (DCS) per il 2026. Sono state proposte riprogettazioni dell'attuale DCS e degli indumenti di raffreddamento, oltre a un aumento del peso consentito per l'utilizzo del DCS. Ulteriori feedback dei piloti saranno richiesti in parallelo con la Grand Prix Drivers' Association (GPDA).
pubblicità