F1, la volata per il titolo Mondiale tra Norris, Piastri e Verstappen: la situazione3 gp al termine
Introduzione
A Las Vegas si riparte con la lotta per il titolo, tutta ancora da scrivere e da vivere. Norris è in testa alla classifica piloti, ma attenzione a Piastri e anche a Verstappen. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano tre GP e una Sprint Race alla fine della stagione. Questo fine settimana tappa a Las Vegas: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Norris il leader del Mondiale
- Si ripartirà ancora da Lando Norris. Dopo esser diventato leader del Mondiale al termine del GP del Messico, il britannico ha vinto anche in Brasile, confermando così la sua leadership. Al termine della gara di Interlagos, Norris ha infatti allungato sul suo rivale numero 1, ovvero il suo compagno di squadra Oscar Piastri. Il distacco adesso è di 24 punti, il che fa capire come sia ancora tutto in gioco in queste ultime tre gare. E ora tutti a Las Vegas…
Volata per il titolo, pro e contro di Norris
- I PRO. Norris chiaramente non può che essere il favorito. A dirlo è la classifica e anche il suo vantaggio che è passato a 24 punti dopo il GP del Brasile (quando aveva solo un punto di vantaggio su Piastri). Oltre alla classifica, Norris in questo momento sembra esser molto più centrato rispetto all'inizio di stagione e chissà che questo non possa fare la differenza per la conquista del titolo Mondiale.
- Da considerare anche il rendimento non più perfetto di Piastri, che ha perso la leadership del Mondiale a Città del Messico e che in Brasile non è andato oltre il quinto posto in classifica, mentre il compagno Norris andava a vincere la sua seconda gara consecutiva.
- Da non dimenticare anche il ruolo del team, per distacco il più dominante all'interno di questa stagione. Ma questo è un aspetto positivo da considerare sia per Norris che per Piastri.
Norris, vietato sbagliare
- I CONTRO. Presa la leadership, ora è tutto nelle mani (e nel volante) di Norris. Il britannico infatti non può più sbagliare, in particolare quando mancano solo tre gare alla fine di questo Mondiale. E ogni singolo punto inizia a diventare davvero decisivo. Servirà una grande prova di maturità da parte di Lando per portare a casa questo titolo.
- Attenzione ovviamente a Piastri, che potrebbe anche rialzare la testa e cancellare gli ultimi weekend non particolarmente brillanti, mettendo così ancora più pressione a Norris.
- E poi c’è lui, Max Verstappen. Che in fin dei conti non ha davvero bisogno di presentazioni. Anche se va detto che la rimonta inizia a farsi davvero complicata…
La classifica e i distacchi
A tre weekend dal termine, il campionato resta aperto. Dopo il Brasile, questa è la classifica (con i relativi distacchi) dei primi tre.
- Norris 390 punti
- Piastri 366 punti
- Verstappen 341 punti
I distacchi
- Piastri -24 punti dal primo posto
- Verstappen -49 punti dal primo posto
L'avvicinamento di Verstappen al leader del Mondiale
Max ci prova e ci proverà fino a quando i numeri glielo consentiranno. Questo è poco ma sicuro. Da Zandvoort è infatti partita un'autentica rimonta da parte del pilota Red Bull, anche se la vittoria di Norris in Brasile e il terzo posto dell'olandese (che era scattato dalla pit lane) hanno aumentato il distacco tra i due, con il britannico ora a +49.
- Zandvoort, era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Monza, era di +94 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Baku, era di +69 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Singapore, era di +63 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Austin, era di +40 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Messico, era di +36 punti di vantaggio di Norris su Max
- Brasile, era di +49 punti di vantaggio di Norris su Max
Totale punti guadagnati: 55
Il calendario della volata finale
Alla fine del Mondiale mancano tre appuntamenti. 3 GP e ancora una Sprint, che si svolgerà la prossima settimana in Qatar:
- GP Las Vegas (21-23 novembre)
- GP Qatar (28-30 novembre). Weekend con la Sprint
- GP Abu Dhabi (5-7 dicembre).
Punti a disposizione:
- 75 punti considerando il solo primo posto nei tre GP rimanenti. Ma è ovvio che sarà una situazione da analizzare gara dopo gara in base ai posizionamenti dei tre piloti in corsa per il titolo.
- 8 punti per la Sprint Race in programma in Qatar (che, visti questi distacchi, scusate se sono pochi).
Dove si può decidere il Mondiale?
- Difficile dirlo. Ma già a Las Vegas potremmo assistere a una possibile 'fuga' da parte di Norris, che potrebbe anche dare lo strappo decisivo per avvicinarsi sempre di più al titolo. Piastri e Verstappen permettendo, considerando che l'olandese ha un bellissimo ricordo sulla pista del Nevada. A Las Vegas 2024, infatti, super Max divenne campione del mondo per la quarta volta in carriera.
Gli orari del GP Las Vegas (Live su Sky Sport e in streaming su NOW)
- FP1: venerdì alle 01.30
- FP2: venerdì alle 05.00
- FP3: sabato alle 01.30
- Qualifiche: sabato alle 05.00
- Gara: domenica alle 05.00