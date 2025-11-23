DALLE 5 LA DIRETTA SKY DEL GP LAS VEGAS 2025
Terzultima prova della stagione: Norris, che scatta dalla pole, cerca la zampata che potrebbe essere decisiva per il titolo. Piastri e Verstappen si giocano le ultime chance per riaprire ancora i giochi. Ferrari attesa da una reazione dopo un'altra qualifica in ombra. Il via alle 5: live su Sky e in streaming su NOW
La curva 14 è la più impegnativa per i freni: le monoposto arrivano a 334 km/h e i piloti devono frenare per 2,19 secondi, percorrendo in quel lasso di tempo 120 mt.
I curvoni veloci caratterizzanti il tracciato richiedono l'uso dei freni per due curve consecutive solo alla 7, alla 8 e alla 9. Soltanto la prima di queste comporta una decelerazione di almeno un secondo e mezzo.
In 7 delle 17 curve del circuito cittadino di Las Vegas i piloti utilizzano i freni, per un totale di 14 secondi a giro.
Circuito molto veloce con lunghi rettilinei, dove si raggiungono velocità non lontane da quelle dell'Autodromo di Monza, con difficoltà nel frenare e fermare la macchina. Sono presenti curve a 90° che sotto certi punti di vista possono assomigliare a quelle di Singapore.
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE DEL GP LAS VEGAS 2025
I DATI METEO A POCHI MINUTI DAL VIA / TEMPERATURE
Amici di Sky, appassionati della F1, benvenuti a Las Vegas! Pronti a seguire con voi la terzultima gara della stagione: diretta tv sul canale 207 e qui la cronaca giro dopo giro e il monitor de tempi. Su i motori, si parte!
A Piastri serve una gara super, per provare a riprendersi la leadership del campionato e anche per superare quanto accaduto fuori dalla pista in questi giorni...
Vasseur, team principal Ferrari: "L'assetto? Dobbiamo pensare anche al degrado della gomma e serve un buon compromesso"
E' il momento dell'Inno degli Stati Uniti a Las Vegas
E uno scatto molto curioso di Verstappen all'arrivo al circuito: dà il 'cinque' a Minnie
Macchine in griglia, riscaldamento terminato
Sainz segnala problemi alla radio: oggi scatta terzo con la sua Williams
Condizioni della pista: umida e non ancora gommata, la pioggia è caduta nelle giornate precedenti e anche nella notte precedente. Temperatura: 15° C, umidità al 47%.
Primo giro out di Hamilton, oggi chiamato a una rimonta dal fondo della griglia e una qualifica da dimenticare. Stagione più che in salita fino ad oggi per la Ferrari
AZIONE IN PISTA! Via al riscaldamento sul tracciato cittadino di Las Vegas!
Piastri nel pre gara: "Nessuno ha fatto una vera e propria simulazone finora, quindi potrebbe essere una gara interessante... "
Verstappen nel pre gara: "Non voglio pensare al titolo, cercherò di fare la gara miglore possibile. Poi vedremo"
Norris nel pre gara: "Non ho ancora fatto punti... ma sono in una buona posizone e spero in una buona gara"
LA SITUAZIONE. A Las Vegas si riparte con la lotta per il titolo, tutta ancora da scrivere e da vivere. Norris è in testa alla classifica piloti, ma attenzione a Piastri e a Verstappen fino alla fine. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano tre GP e una Sprint Race alla fine della stagione. TUTTO SULLA VOLATA FINALE
LA GRIGLIA A LAS VEGAS. Sedicesima pole in carriera per Lando Norris, la prima a Las Vegas: in prima fila anche Verstappen, con Piastri 5° e Leclerc 9°. Antonelli solo 17°, Hamilton addirittura ultimo per la prima volta in carriera. Tsunoda dalla pit lane. LO SCHIERAMENTO COMPLETO
A Las Vegas è stata assegnata la 22^ pole position della stagione 2025 di Formula 1: a scattare davanti a tutti sarà Norris su McLaren. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri.
METEO. Dopo il tempo instabile dei giorni scorsi, cosa è previsto per oggi? Previsoni e temperature nel dettaglio.
IL CIRCUITO. Lo 'Strip Circuit' è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.
LE GOMME. Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne. SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
La F1 è tornata nel ‘23 a Las Vegas dopo un'assenza di 41 anni: si era corso qui nel 1981 e 1982. Il GP si chiamava 'Caesars Palace Grand Prix' ed il circuito era ricavato nel parcheggio del suddetto Hotel-Casinò.
Il "Las Vegas Strip Circuit" nel 2023 è diventato il 77° circuito nella storia della F1, seguì Miami
Nessuno è mai salito sul podio di questo circuito 2 volte.
150° GP con la McLaren per Norris, eguaglia il record del team appartenente a Coulthard dal 2004. Solo 4 piloti hanno corso più GP con un team: Hamilton 246 con Mercedes; Verstappen 207 con la Red Bull; Schumacher 179 con la Ferrari; Raikkonen 151 con la Ferrari.
McLaren: 14 vittorie quest'anno: hanno vinto di più solo nel 1988 (15).
Questo è l’unico circuito in calendario in cui la McLaren non è andata a podio.
