F1, GP Las Vegas: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionegp las vegas
A Las Vegas è stata assegnata la 22^ pole position della stagione 2025 di Formula 1: a scattare davanti a tutti sarà Norris su McLaren. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Gara LIVE domenica alle 5 come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole a Las Vegas
- Conta, eccome se conta. La pista di Las Vegas, in cui si corre da soli due anni, ha regalato per il momento due vittorie, entrambe arrivate da chi ha chiuso in qualifica in prima fila. Il che fa capire quanto è importante posizionarsi nelle prime due posizioni se si vuole avere un vantaggio in vista della gara di domenica alle 5.
La sola vittoria dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2023
La sola vittoria dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Russell 2024
Formula 1 2024: Las Vegas GP
E le rimonte?
- Nonostante, per quel che riguarda le vittorie, la pista di Las Vegas al momento sembra premiare chi si qualifica in prima fila, rimontare non è impossibile. A dircelo sono tre piloti in particolare, che in questi due anni sono stati protagonisti di grandi recuperi. Nel 2023 Sergio Perez ha rimontato dall'11^ alla 3^ posizione, conquistando così il podio. Otto posizioni recuperate anche da Lewis Hamilton, che lo scorso anno partì 10° e arrivò 2°, anche lui sul podio. La rimonta più grande è però di Lance Stroll, che nel 2023 scattò 19° e chiuse al traguardo in 5^ casella. Ben 14 posizioni recuperate, record finora sul tracciato del Nevada.
Gli orari del GP Las Vegas (Live su Sky Sport e in streaming su NOW)
- Notte sabato 22 – domenica 23 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)
