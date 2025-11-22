Introduzione

A Las Vegas è stata assegnata la 22^ pole position della stagione 2025 di Formula 1: a scattare davanti a tutti sarà Norris su McLaren. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Gara LIVE domenica alle 5 come sempre live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA