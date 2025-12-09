Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

L'addio di Helmut Marko alla Red Bull è la fine di un'era

Davide Camicioli

Davide Camicioli

©Getty

Max Verstappen l'ha definito più volte il suo "secondo padre" e non potrebbe essere altrimenti. È stato proprio Helmut Marko a portarlo in Red Bull a soli 17 anni e i due sono uniti da un legame che va ben oltre le tantissime vittorie ottenute insieme

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ