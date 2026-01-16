La Racing Bulls si presenta per il Mondiale di F1 2022: i piloti Lawson e LindbladI PROFILI
Introduzione
Liam Lawson rappresenta la continuità, Arvid Lindblad la novità per la squadra di Faenza: qui statistiche e carriera della line-up 2026 della Racing Bulls
Quello che devi sapere
LIAM LAWSON
- Nome: Liam Jared Lawson
- Nazionalità: Neozelandese
- Data di nascita: 11 febbraio 2002.
LA CARRIERA DI LAWSON
- Nel 2016 diventa il più giovane campione di sempre della Formula Ford vincendo 14 gare su 15;
- A 17 anni entra a far parte del Red Bull Junior Drive Programme;
- Nel 2021 chiude al 2° posto il campionato DTM (4 pole, 3 vittorie e un giro veloce);
- Nel 2022 colleziona 3 presenze nelle prove libere di F1 (in Belgio e Messico con AlphaTauri, ad Abu Dhabi con Red Bull);
- Nel 2022 conclude il campionato di Formula 2 al 3° posto (149 pt) con 4 vittorie, 10 podi e 3 giri veloci;
- Ha poi gareggiato nel campionato Super Formula: ha vinto 3 gare ed è secondo in classifica generale.
- Carriea in F1: 2023, sostituisce l'infortunato Ricciaredo dal GP d'Olanda fino a Singapore sull'AlphaTauri; 2024 Racing Bulls, 2025 Red Bull e Racing Bulls.
- Nel 2025 ha chiuso la stagione con il 15esimo posto e 36 punti
pubblicità
ARVID LINDBLAD
- Nome: Arvid Anand Olof Lindblad
- Nazioalità: britannica
- Data di nascita: 8 agosto 2007
LA CARRIERA DI LINDBLAD
- Kart fino al 2021: iniziando a 8 anni, ha conquistato titoli prestigiosi come la WSK Super Master Series (OKJ), la WSK Euro Series, affermandosi come una delle giovani promesse.
- Nel 2021 entra nel Red Bull Junior Team, dove viene subito notato per la sua velocità.
- F4 nel 2022-2023: debutta con Van Amersfoort Racing nel 2022 e poi con Prema Racing 2023, vincendo la classifica rookie in Italia e dominando il GP di Macao.
- F3 nel 2024: Salta la Formula Regional, debutta in F3 con Prema e vince subito in Bahrein, Barcellona e Silverstone, chiudendo quarto e primo tra i rookie.
- F2 e Superlicenza nel 2025: vince la Formula Regional Oceania e ottiene punti cruciali per la Superlicenza e si distingue in F2 con vittorie e pole position, consolidando il suo talento.
- Dal 2026 in F1: promosso direttamente dalla Red Bull, debutta in F1 nel 2026 con la Racing Bulls.
pubblicità