Shakedown Barcellona LIVE: si riparte alle 9

Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedown
Azione pronta a ripartire sulla pista catalana di Montmeló, dove il tempo è ancora incerto dopo la pioggia di ieri, quando solo Ferrari (oggi assente) e Red Bull hanno girato. Nel Day-3 attesi i campioni in carica della McLaren, mentre la Williams - assente allo shakedown - annuncia un altro passo indietro ed effettuerà la presentazione della sua monoposto solo online. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia e sarà live su Sky e in streaming su NOW
Cosa ha detto la giornata di ieri a Barcellona
La pioggia ha fermato il lavoro di tutti tranne che di Ferrari e Red Bull a Barcellona. Ma se la squadra capitanata da Mekies aveva già approfittato dell'asfalto asciutto di lunedì per cominciare a stressare soprattutto la prima vera power unit fatta in casa, la SF-26 ha mosso i suoi primi km ufficiali, con Leclerc e Hamilton a passarsi il testimone al volante - di MARA SANGIORGIO
A Barcellona i primi 'passi' della SF-26 nello shakedown collettivo (più o meno...)
Oggi tocca alla McLaren
Il team di Woking pronto a fare oggi il suo debutto sulla pista di Barcellona per lo shakedown collettivo
Così vedremo oggi in pista la McLaren
l team campione del mondo ha svelato nei giorni scorsi la speciale livrea per lo shakedown collettivo di Barcellona. Il 9 febbraio è infatti in calendario il lancio ufficiale e la presentazione del team. Lì consceremo il reale look della nuova monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri
Una McLaren in 'incognito' a Barcellona: la livrea per lo shakedown collettivo
Ieri, per la Red Bull, il primo incidente della stagione con Isack Hadjar. Il pilota non ha riportato per fortuna conseguenze.
Laurent Mekies, team principal Red Bull: "Con Hadjar abbiamo fatto molti giri, ma sfortunatamente, non è finita nel modo giusto, ma l’importante è che il pilota stia bene e il team cercherà di riparare la vettura per continuare il lavoro. La priorità ora è valutare i danni alla vettura e capire come sfruttare al meglio l’ultima giornata disponibile. Dobbiamo essere flessibili e adattare il programma in base alle difficoltà e alle opportunità che emergono".
La Williams assente, cambia anche la 'formula' della sua presentazione
La scuderia britannica ha scelto di non essere presente allo shakedown collettivo di Catalunya. Segno di ritardi nella preparazione della macchina. Cosa confermata anche dall'ulteriore decisione di trasformare la presentazione della prossima settimana - il 3 febbraio - da un 'evento concreto' a un appuntamento online.
Che tempo fa oggi a Barcellona?
Dopo la pioggia di ieri, cosa attenderci oggi sulla pista di Barcellona? E' piovuto molto durante la notte e le previsioni attuali danno asciutto per tutto il giorno, anche se più tardi potrebbero esserci raffiche di vento.
La Ferrari oggi non gira e quando la rivedremo in pista
Matteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: "Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero di chilometri e, soprattutto, non abbiamo riscontrato problemi di affidabilità rilevanti, che è la priorità principale quando si ha a che fare con una vettura e una power unit nuove. È ancora molto presto per parlare di prestazioni: ora l’attenzione è rivolta a comprendere la monoposto, impararne il comportamento e acquisire confidenza con essa passo dopo passo nei prossimi giorni, concentrandoci fondamentalmente su noi stessi". La Rossa oggi non andrà in pista e la rivedremo negli ultimi due giorni
Cos'è lo shakedown collettivo
- Non sono test privati, ma in un certo senso di avvicinano a questo concetto. A Barcellona di gira a porte chiuse (e notevoli misure di sicurezza) fino al 30 gennaio per consentire ai team di macinare i primi km con le vetture rivoluzionate dal nuovo regolamento.
- Consideriamolo il primo banco di prova per le squadre, ognuna delle quali ha a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano.
- Non c'è la Williams, mentre la McLaren scende in pista oggi. Aston Martin lo farà solo nelle ultime due giornate
- Si va in pista dalle 9 alle 18 con una pausa a metà giornata.
Com'è andata la seconda giornata dello shakedown a Barcellona
A Montmeló la seconda giornata dello shakedown è stata archiviata con il miglior tempo di Verstappen. Ieri il più veloce Hadjar su Red Bull, sceso in pista nel pomeriggio del Day-2 assieme al ferrarista Hamilton. Francese a muro con la RB22, bandiera rossa al mattino anche per Max In pista anche Leclerc sulla SF-26. Molti team hanno scelto di non correre per la pioggia. FOTO
Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22
Com'è andata la prima giornata dello shakedown a Barcellona
Day-1 con il miglior tempo di Hadjar su Red Bull. Le immagini da Barcellona per lo shakedown collettivo sulla pista catalana dove sono state previste importanti misure di sicurezza: hanno girato anche Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. Tre bandiere rosse esposte per Colapinto, Bortoleto e Lawson. FOTO
Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1
Le tappe di avvicinamento al prossimo Mondiale di F1
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.