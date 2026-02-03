La Cadillac si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Bottas e Perezi profili
La Formula 1 accoglie un nuovo team per la prima volta dopo 10 anni e, come la Haas, nel 2016, è una squadra a stelle e strisce. In attesa della presentazione della vettura il prossimo 8 febbraio in occasione del Super Bowl, scopriamo i primi piloti di Cadillac in F1: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Qui la loro carriera in Formula 1. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
VALTTERI BOTTAS
- Nome: Valtteri Viktor Bottas
- Nazionalità: finlandese
- Data di nascita: 28 agosto 1989
LA CARRIERA DI BOTTAS
- Inizia con i kart a 6 anni, vincendo prestigiosi titoli internazionali. Passato alle monoposto nel 2007, nel 2011 si laurea campione GP3 all'esordio con 4 vittorie, guadagnandosi il ruolo di test driver Williams.
- Nel 2013 sbarca in Formula 1 con la Williams. Nel 2014 arriva il salto di qualità: con l'inizio dell'era ibrida conquista 6 podi e chiude il Mondiale al 4° posto, davanti al ben più esperto compagno Felipe Massa. Nelle due stagioni successive si conferma una garanzia, portando a casa altri 3 podi e permettendo alla Williams di chiudere un'altra volta al terzo posto nei Costruttori.
- La grande occasione arriva nel 2017, quando la Mercedes lo chiama per sostituire il ritirato Nico Rosberg. Il suo impatto è immediato: gli bastano tre gare per conquistare la prima pole in Bahrain e quattro per la prima vittoria a Sochi. Chiude l'anno terzo nel Mondiale con 3 successi e 4 pole position. In 5 stagioni con le Frecce d'Argento, il finlandese diventa un ingranaggio fondamentale: contribuisce a 5 titoli Costruttori consecutivi, ottenendo complessivamente 10 vittorie, 58 podi e 20 pole position. Nel 2019 e nel 2020 si laurea vice-campione del Mondo, arrendendosi solo al compagno di squadra Lewis Hamilton.
- Per il 2022 lascia Brackley per l'Alfa Romeo, dove vive una seconda giovinezza: segna 49 dei 55 punti totali del team, trascinandolo al 6° posto nel Mondiale Costruttori, il miglior risultato del team dal 2012. Oltre ai risultati in pista, il suo nuovo team gli regala un ambiente sereno e lui si trasforma: diventa un idolo dei social per il suo cambio di look tra baffi, mullet e la passione per il ciclismo.
- Il biennio 2023-2024 è avaro di soddisfazioni a causa di una vettura poco competitiva che lo rilega nelle retrovie: i punti conquistati sono rispettivamente 10 e 0. Nel 2025 torna in Mercedes come pilota di riserva, prima della chiamata della Cadillac per il 2026.
- Nonostante gli ultimi anni non siano stati brillanti, i numeri parlano per lui: con oltre 240 GP e più di 1700 punti totali in carriera, resta uno dei piloti più esperti del Circus. La sua capacità di estrarre il massimo dalla vettura in qualifica è intatta, come dimostrano i frequenti accessi in Q2 e Q3 anche con una macchina tecnicamente inferiore.
SERGIO PEREZ
- Nome: Sergio Michel Pérez Mendoza
- Nazionalità: messicano
- Data di nascita: 26 gennaio 1990
LA CARRIERA DI PEREZ
- Inizia a gareggiare nei kart a 6 anni in Messico. A 14 anni si trasferisce negli Stati Uniti e a 15 compie il salto in Europa, vivendo in Germania. Nel 2010 si laurea vice-campione di GP2 al suo secondo anno nella categoria, attirando l'attenzione della Ferrari Driver Academy che lo mette sotto contratto.
- Nel 2011 sbarca in Formula 1 con la Sauber. Al debutto in Australia stupisce tutti chiudendo settimo (anche se verrà squalificato per un'irregolarità tecnica dell'ala). Il 2012 è l'anno della sua esplosione: conquista i primi 3 podi (Malesia, Canada e Italia), sfiorando addirittura la vittoria a Sepang in un duello con Fernando Alonso. Questi risultati gli valgono la chiamata della McLaren per il 2013 per sostituire Lewis Hamilton, ma l'annata è fallimentare a causa di una vettura poco competitiva e viene scaricato dopo una sola stagione.
- Dal 2014 inizia il capitolo Force India (poi Racing Point), il più lungo della sua carriera, dove si guadagna la fama di specialista dei podi con vetture di metà classifica (7 in 7 anni). La sua ultima stagione nel team, il 2020, è una montagna russa: perde due gare per COVID e scopre che a fine anno rimarrà senza sedile, ma conquista la sua prima vittoria a Sakhir dopo una rimonta leggendaria dall'ultima posizione.
- La sua prestazione non passa inosservata: la Red Bull decide di puntare su di lui per il 2021 come scudiero di Max Verstappen. Perez si rivela decisivo per il titolo dell'olandese grazie alla sua cruciale difesa contro Hamilton ad Abu Dhabi. Nel 2022 vive la sua miglior stagione statistica: vince a Monaco e Singapore, ottiene la sua prima pole position a Jeddah e chiude terzo nel Mondiale per la prima volta in carriera. Nel 2023 vince altre due gare e si laurea vice-campione del Mondo, contribuendo alla prima storica doppietta Red Bull nel mondiale piloti.
- Il 2024 segna, però, l'inizio di una rapida parabola discendente: nonostante un buon avvio, con una vettura peggiore delle precedenti fatica a tenere il passo del compagno e non ottiene vittorie, chiudendo l'anno tra mille critiche e lasciando il team a fine stagione. Nel 2025 resta senza un sedile, ma firma un contratto per il 2026 con Cadillac, dove cercherà di riscattare un'ultima parte difficile di una carriera di tutto rispetto, con 6 vittorie, 39 podi e oltre 1600 punti conquistati.
