Introduzione

La Formula 1 accoglie un nuovo team per la prima volta dopo 10 anni e, come la Haas, nel 2016, è una squadra a stelle e strisce. In attesa della presentazione della vettura il prossimo 8 febbraio in occasione del Super Bowl, scopriamo i primi piloti di Cadillac in F1: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Qui la loro carriera in Formula 1. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW