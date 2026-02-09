Manca solo l'Aston: presentazione LIVE alle 20

- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
F1, presentazione della livrea Aston Martin in diretta live streaming per il Mondiale 2026
Dopo la McLaren, anche l'Aston Martin è pronta a svelare in questa giornata la livrea dell'AMR26, la monoposto di Alonso e Stroll per il Mondiale 2026. La macchina, con una colorazione tutta nera, è già scesa in pista nello shakedown di Barcellona. Segui qui la diretta. Il Mondiale scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW
IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026: LE 24 GARE IN DIRETTA SU SKY
QUI LA PRESENTAZIONE DELL'ASTON MARTIN IN DIRETTA
In marcia verso il Mondiale: le prossime tappe
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio.
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio stagione F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.