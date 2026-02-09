Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, presentazione della livrea Aston Martin in diretta live streaming per il Mondiale 2026

live F1

Dopo la McLaren, anche l'Aston Martin è pronta a svelare in questa giornata la livrea dell'AMR26, la monoposto di Alonso e Stroll per il Mondiale 2026. La macchina, con una colorazione tutta nera, è già scesa in pista nello shakedown di Barcellona. Segui qui la diretta. Il Mondiale scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026: LE 24 GARE IN DIRETTA SU SKY

in evidenza

QUI LA PRESENTAZIONE DELL'ASTON MARTIN IN DIRETTA

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda i Gran Premi su Sky o in streaming su NOW
LIVE

In marcia verso il Mondiale: le prossime tappe

  • Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio.
  • Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
  • Inizio stagione F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.

Tutte le presentazioni della F1 2026

Presentazioni di team e monoposto per la F1 2026

Formula 1: Altre Notizie

Manca solo l'Aston: presentazione LIVE alle 20

live F1

Dopo la McLaren, anche l'Aston Martin è pronta a svelare in questa giornata la livrea dell'AMR26,...

Brembo, da Öhlins ammortizzatori per Cadillac

Formula 1

L'azienda svedese specializzata nella produzione di sospensioni, che fa parte del Gruppo Brembo...

McLaren, svelata la nuova livrea: ecco la MCL40

PRESENTAZIONE

La monoposto del campione in carica Lando Norris e di Oscar Piastri, che è già scesa in pista...

F1, prove generali: i test in Bahrain LIVE su Sky

GUIDA TV

I team di Formula 1 pronti a scendere in pista a Sakhir per una doppia tornata di test...

Williams in clima Super Bowl: 'casco speciale'

F1&NFL

Anche il team di James Vowles in 'clima Super Bowl'. In attesa della sfida decisiva tra Patriots...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS