Manca solo l'Aston: presentazione LIVE alle 20

Dopo la McLaren, anche l'Aston Martin è pronta a svelare in questa giornata la livrea dell'AMR26, la monoposto di Alonso e Stroll per il Mondiale 2026. La macchina, con una colorazione tutta nera, è già scesa in pista nello shakedown di Barcellona. Segui qui la diretta. Il Mondiale scatterà nel weekend 6-8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

